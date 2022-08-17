RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti - Son Dakika
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RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti

17.08.2022 15:23

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Netflix'te yayınlanan, "Jurassic World Kretase Kampı" isimli animasyon filminde iki kız karakterin yakınlaştıkları sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı bulunduğu belirtilerek idari yaptırım uygulanması kararına varıldığını duyurdu.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarının RTÜK denetimine girmesinden sonra başlayan izleme faaliyetleri neticesinde, gelen şikayetler de dikkate alınarak Netflix'te yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" isimli animasyon filmi incelendi.

"AİLE" KATEGORİSİNDE OLMASI YANLIŞ YÖNLENDİRİCİ

İlgili yapıma "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix'in, yapımı "Ailece İzlenebilecek Diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren RTÜK, "Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden Netflix'e idari yaptırım uyguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dilekçeyle şikayet ettiği filmde, iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

SAKINCALI İÇERİKLER SPOTIFY'DAN TEMİZLENECEK

Müzik platformu Spotify içerisinde yer alan milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin de platformdan temizlenmesine karar verildi.

RTÜK, "Deli Murat Show" programında kadınlara hakaret içeren sözler nedeniyle İstanbul'un Sesi radyosuna da üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

TV KANALLARINA DA YAPTIRIM UYGULANDI

Tele 1'e ise izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiği, mahkemenin verdiği yayın yasağına uyulmadığı, Halk Tv'ye de iki farklı programda milli ve manevi değerlerle, Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı ve Bakanlık yetkililerine hakaret nedeniyle yaptırım uygulandı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının başvuru dilekçesini dikkate alan RTÜK, "Teke Tek Bilim" programında konuşan Celal Şengör'ün dini değerlere hakaret eden sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak Habertürk'e de idari para cezası verdi.

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RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi RTÜK Üyesi Konuralp Duyurdu: Halk Tv, Tele 1 ve Habertürk'e Para Cezası; Netflix'e İse Katalogtan Çıkartma Cezası Verildi RTÜK'ten Netflix'e yaptırım RTÜK'ten Netflix'e yaptırım
Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti - Son Dakika

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