"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu

23.05.2022 14:39
"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanın heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen yarışmaya, tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttı.

Azerbaycan, Bakü, Somali, Lübnan, Ürdün, Almanya, Kıbrıs olmak üzere birçok farklı ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılım sağlandı.

Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri, aralarında fotoğrafçı Engin Uzun'un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada 4 ilkokul, 4 ortaokul ve 4 lise öğrencisi dereceye girdi.

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Kaynak: AA

Ramazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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