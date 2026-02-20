Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor - Son Dakika
20.02.2026 12:20  Güncelleme: 12:30
İstanbul'un önemli manevi ziyaret noktalarından Beykoz Yuşa Tepesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Hacı Ahmet Ünal Vakfı'na devredilen alanlarda otopark ve tuvaletlerin ücretli hale getirilmesi tartışma meydana getirdi. MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, "Abdest almak için tuvalete giren vatandaş neden ücret ödesin? Bu kutsal mekânları sadece maddi durumu iyi olanlar mı ziyaret edecek?" tepkisini gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, manevi bir mekânda ücret uygulamasına karşı oldukları ifade edildi.

"RAMAZAN AYINA BURUK GİRİYORUZ"

MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Ramazan ayına hüzünlü girdiklerini belirterek, "Beykozumuzun manevi bekçisi Hz. Yuşa'nın kabrindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ancak Beykozlular olarak Ramazan'a buruk bir şekilde giriyoruz. Hz. Yuşa Kabri, Eyüp Sultan Hazretleri'nden sonra İstanbul'da en çok ziyaret edilen ikinci mekândır. Buraya gelen vatandaşlarımızdan otopark ve tuvalet ücreti alındığını öğrendik. Bu durum bizleri ve Beykozlu komşularımızı üzmüştür" dedi.

"MANEVİYATA MADDİYET KARIŞTIRILMASIN"

Çömlekçi, daha önce ücretsiz olan alanlarda şimdi ücret alınmasının gerekçesini anlamadıklarını ifade ederek, "İhtiyaç sahipleri için aşhane kurulacağı ve giderlerin bu ücretlerle karşılanacağı belirtiliyor. Biz aşhaneye karşı değiliz. Ancak böylesine manevi bir mekânda maddi uygulamaların devreye alınmasını doğru bulmuyoruz. Maneviyata maddiyat karıştırılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"MUHATABIMIZ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Konuya ilişkin Beykoz'da bilgi kirliliği oluştuğunu dile getiren Çömlekçi, "Yaptığımız araştırmada konunun belediye ve müftülükle ilgisinin olmadığını öğrendik. Bu mesele Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetki alanındadır. Vakfın devrine karışmıyoruz. Ancak tuvalet ve otopark ücretine karşıyız. Vatandaşlarımız ibadet için geldikleri bir mekânda ücret ödemek zorunda bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"ABDEST ALMAK İÇİN NEDEN ÜCRET ÖDEYELİM?"

Çömlekçi, "Abdest almak için tuvalete giren vatandaş neden ücret ödesin? Bu kutsal mekânları sadece maddi durumu iyi olanlar mı ziyaret edecek? Ramazan ayını huzur içinde geçirmek istiyoruz. Aşevi elbette olsun, ancak finansmanı farklı yöntemlerle sağlanmalıdır. Tuvalet ve otopark ücretleriyle karşılanması doğru değildir" dedi.

"BU KARARDAN GERİ DÖNÜLSÜN"

Yetkililere çağrıda bulunan Çömlekçi, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve ilgili vakfa sesleniyoruz. Lütfen bu karardan geri dönülsün. Vatandaşlarımız huzursuz edilmesin. Hz. Yuşa Kabrinin maneviyatı korunmalıdır. Ramazan ayının Beykozlu komşularımıza ve tüm Türk-İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Başkan Çömlekçi ve teşkilat üyeleri Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinde dua ederek alandan ayrıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • eser demir eser demir:
    Tog yerli ve millî 8 3 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    kopruler satilacaktida turbelerde olmaz kardesim 1 0 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Temiz lik yapılsın. Peçete, sıvı sabun ve kirik musluk tamiri için olabilir mi. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    şu ramazan ayında herkes fırsatçı olmuş yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    yıllardır giderim kimse yokkan yol yokken geldigimiz noktada içimden gitmek gelmiyor artık ibadetide parayla yapacaklar bu gidişle 0 0 Yanıtla
