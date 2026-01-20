Rana'nın köpek saldırısında ölümüne ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında soruşturma izni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rana'nın köpek saldırısında ölümüne ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında soruşturma izni

Rana\'nın köpek saldırısında ölümüne ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında soruşturma izni
20.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) köpek saldırısında ölümüne ilişkin Konya Büyükşehir ve Karatay belediyelerinde sorumlu 2 kişi hakkında adli soruşturma izni verildi.

KONYA'da Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) köpek saldırısında ölümüne ilişkin Konya Büyükşehir ve Karatay belediyelerinde sorumlu 2 kişi hakkında adli soruşturma izni verildi.

Olay, 07 Mart 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı. Minik Rana, evin 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi Suriye'ye götürülüp, defnedildi.

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunda boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

Rana El Selci'nin ailesi, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yetkili belediyeler hakkında şikayette bulundu. Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesi'ndeki sorumlu kişiler hakkında soruşturma izin vermedi. Ailelinin avukatı Hasan Yılmaz, Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup karara itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, Valiliğin kararını kaldırıp, Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi Müdürü Alaettin S. ve Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Ufuk E. hakkında soruşturma izni verdi.

Verilen kararda, "İlgili belediyenin 5199 Sayılı Kanunu'nun 'Sahipsiz hayvanların toplanması ve barındırılması zorunluluğu' maddesi uyarınca, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilme yapılıncaya kadar, barınaklarda barındırılması zorunlu halde bulunduğu ve olayın meydana geldiği mahallede olay öncesinde defalarca kez köpeklerin toplatılması hususunda vatandaşların şikayeti bulunduğu göz önüne alındığında, 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan vahim olayda, ilgililerin ihmal veya kusurunun olup olmadığının soruşturulması gerektiği, ilgililere yapılan isnatla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi için yeterli emarenin mevcut olduğu kanaatine varılmış olup, şikayet konusu olayda ilgililerin kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılacak olan adli tahkikat ve ayrıntılı araştırma ile ortaya çıkacağından, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırma yapılabilmesi için ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir" denildi.

'İHMALLER ÖNLENEBİLİRDİ'

Rana El Selci'nin ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, şunları söyledi.

"7 Mart 2025 tarihinde henüz 2 yaşındaki Rana El Selci, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Bu olay öngörülebilir, önlenebilir ve açık bir şekilde idari ihmaller zincirinin sonucudur. Gerekli tedbirler zamanında ve gereği gibi alınmış olsaydı, bugün 2 yaşında bir çocuktan söz ediyor olmayacaktık. Bu elim olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu adına, tarafımızca, müteveffa çocuğun ailesinin vekilleri sıfatıyla olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesi talep edilmiştir. Ancak Konya Valiliği, 13 Ağustos 2025 tarihli ve 63 sayılı kararıyla, kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar vermiştir. Tarafımızca da mağdur aile adına ayrı ayrı ve gerekçeli itirazlar yapılmıştır. Her iki itiraz dilekçesinde de dosyada yalnızca soyut şüphe değil, somut deliller, açık ihmal göstergeleri ve yasal yükümlülük ihlalleri bulunduğu ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur. Konya Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, hem savcılığın hem de tarafımızın itirazlarını haklı bularak, Konya Valiliğinin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırmış, ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine, kesin kararıyla hükmetmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Güncel, Suriye, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rana'nın köpek saldırısında ölümüne ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında soruşturma izni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi
Louvre’da 88 milyon Euro’luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
9024’te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu 90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu
Antalya’da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı Antalya'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:20:44. #7.11#
SON DAKİKA: Rana'nın köpek saldırısında ölümüne ilişkin 2 belediye yetkilisi hakkında soruşturma izni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.