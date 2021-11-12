Range Rover kabuk değiştirdi - Son Dakika

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, lüks SUV araç sınıfındaki temsilcisi Range Rover'ın beşinci neslinin tanıtılmasından kısa bir süre sonra araç İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus'taki ön gösterimle basınla buluştu.

İlk olarak 26 Ekim'de Londra'daki Royal Opera House'da düzenlenen dünya lansmanıyla tanıtılan ve bugüne kadar tasarlanan en sofistike Range Rover olarak nitelendirilen araç, 50 yıllık köklü tarihini yüksek konfor, benzersiz kalite ve üstün teknolojik donanımlar ile birleştiriyor. Yeni Range Rover, 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacak.

Yenilenen Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında standart ve uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında yerini alacak. HSE ve Autobiography'ye ek olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de sunulacak.

Model ailesinin Türkiye'deki anahtar teslim başlangıç fiyatı ise 5 milyon 468 bin TL olacak.

Düşük sürtünme katsayısı

Land Rover'ın modern tasarım felsefesi doğrultusunda yenilenen modelde görülen sofistike yüzey ve çizgiler; gözü yormayan, yalın ve modern bir görüntü sunarken aynı zamanda aracın 0,30 cd'lik sürtünme katsayısına da katkıda bulunuyor. Markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisi, kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca Land Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover'ın geliştirdiği en yetenekli ve teknolojik şasi olma özelliğine de sahip.

Yeniden tasarlanan iç mekan

Yeni Range Rover'ın lüks iç mekanı, kullanıcılara sakin ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla en iyi malzemeler ve en yeni teknolojilerle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Türkiye'de satışa sunulacak olan Yeni Range Rover'da yumuşak dokulu, üst düzey kaliteye ve konfora sahip olan Semi-Aniline deri döşeme standart olarak sunulacak.

Model, Land Rover'ın ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım ileriye taşıyor. İç mekanın mimari hafifliğini somutlaştıran 13,1 inçlik kavisli ekran, tüm ana araç fonksiyonlarının kontrolünü sağlıyor. Ön koltukların arkasına monte edilmiş ayarlanabilir 11,4 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekranlar ile yeni Arka Koltuk Eğlence Sistemi, arka koltuklarda yolculuk yapanlar için uzun seyahatleri keyifli hale getiriyor. Arka Koltuk Eğlence Sistemi, Yeni Range Rover'ın First Edition ve Uzun Aks Aralığı (LWB) versiyonlarında standart, diğer donanım paketlerinde ise opsiyonel olarak sunuluyor. Bu ekranları ve aracın arka bölümünde yer alan birçok özelliği kontrol etmek için 8 inç boyutunda Dokunmatik Ekran Kumandası da bulunuyor. Autobiography ve First Edition donanım paketlerinde Executive Sınıf Koltuklar ile birlikte standart olarak sunulan bu kumanda paneli, HSE donanımında ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yenilenen araç içi eğlence ve bilgilendirme sistemi Kablosuz Apple CarPlay özelliğini de kullanıcısına sunuyor. Bu özelliğe ek olarak Wireless Şarj ve Head-Up Display de Yeni Range Rover'ın öne çıkan standart özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Range Rover'ın modern ve şık tasarımlı iç mekanı isteğe göre ayarlanabilen 30 farklı renk seçeneğiyle daha ferah bir atmosferi kullanıcısına sunuyor.

Yeni Range Rover, en iyi ses deneyimini yaratmak için Autobiography ve First Edition donanım paketlerinde 1.600W gücünde Meridian Signature Ses Sistemini kullanıyor. Üçüncü nesil Aktif Gürültü Önleme Sistemi, kabine iletilen yol ve motor seslerini izler, 35 adet hoparlör aracılığıyla yol sesini azaltarak kabin içerisinde daha sessiz bir ortam sağlıyor.

Dijital LED far teknolojisi

Yenilenen model gamı sahip olduğu üst düzey konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Dijital LED far teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını kullanıcısına sunuyor. Dijital LED far teknolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor.

Yenilikçi hava temizleme sistemi

Yeni Range Rover, Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine yenilik getiriyor. Dual-NanoeTM X teknolojisini kullanan sistem, kokuları ve virüsleri önemli ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin Hava Filtrelemesi ile hava kalitesini de en üst seviyeye çıkarıyor.