Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

SMO askerleri, bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.

Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 sivil şehit olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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