Son Dakika Haberleri: Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Son Dakika Güncel Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

51 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi.

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.

Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.

Daha önce de görüntülenmişti

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Münbiç, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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