Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı
1 saat önce
- Mezuniyet programına katılanlar İstiklal marşı ve Somali milli marşı okunması Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:01 Kaynak: AA
- Mezuniyet programına katılanlar
İstiklal marşı ve Somali
milli marşı okunması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
'ün konuşması Türkiye
'nin Mogadişu
Büyükelçisi Mehmet Yılmaz
'ın konuşması
Somali Sağlık Bakanı Fawziye konuşması
Mezun öğrencilerden detaylar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.
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