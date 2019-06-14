Son Dakika Haberleri: Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı
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Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı

1 saat önce

- Mezuniyet programına katılanlar İstiklal marşı ve Somali milli marşı okunması Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr.

- Mezuniyet programına katılanlar
İstiklal marşı ve Somali milli marşı okunması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün konuşması
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın konuşması
Somali Sağlık Bakanı Fawziye konuşması
Mezun öğrencilerden detaylar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.
Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet programı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Somali, Güncel
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