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Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor

8 saat önce

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri başlıyor.

Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor, System.String[]

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri başlıyor. İlk çevrimiçi bölge elemesi 7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Elemeler, 15 Kasım'da tamamlanacak ve İstanbul'daki büyük final ise 24 Kasım'da oynanacak.


Satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri başlıyor. Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiren, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk eleme Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Verilen bilgilere göre 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele verecekleri Red Bull Chess Masters'da tüm bölge elemeleri çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 15 Kasım'da tamamlanacak. Büyük final ise 24 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.


7 Kasım'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. Elemeler daha sonra sırasıyla 8 Kasım'da İç Anadolu, 10 Kasım'da Güneydoğu Anadolu, 11 Kasım'da Karadeniz, 13 Kasım'da Ege, 14 Kasım'da Marmara ve 15 Kasım'da da Akdeniz bölgelerinde oynanacak. 7 bölgeden gelen 8 takım ise 24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk için yarışacak. - İSTANBUL

Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul, Red Bull, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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