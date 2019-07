Red Bull Dance Your Style'da kazanan Aydan Uysal oldu

Breaking, hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style'da kazanan Aydan Uysal oldu.

Breaking, hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style'da kazanan Aydan Uysal oldu.



İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 7 Temmuz Pazar günü İzmir Karantina Parkı'nda bin 500 kadar izleyicinin katılımıyla gerçekleşti. Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergilendiği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okudu. Pistte hünerlerini sergileyen 16 dansçı, doğaçlama bir şekilde ritme ayak uydurdu. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler, performansların sonunda kazananı belirledi.



Kadın dansçılar finale adlarını yazdırdı



16 dansçının kozlarını paylaştığı yarışmanın finalinde;Aydan Uysal ve Gülay (NYKS) başa baş bir mücadele verdi. Dünya çapında düzenlenen yarışmanın Türkiye ayağında, finale kalan dansçıların ikisinin de kadın olması seyirci tarafından büyük alkışlarla karşılandı. Nefes nefese seyredilen mücadelenin sonunda oyların çoğunluğunu Aydan Uysal toplayarak birinci oldu. Böylece Red Bull Dance Your Style'ın dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını da Aydan kazanmış oldu.



Ege Çubukçu sevilen hitleriyle sahnedeydi



Yarış boyunca dünyaca sevilen pek çok ismin hit parçaları çalındı ve seyirciler bazen yerinde bazen de piste çıkarak yarışmacılarla birlikte doyasıya dans etti. Seyircileri coşturan Berk Büyükakın'ın DJ olarak yer aldığı yarışmanın; MC'liğini ise Cihan yaptı. Ayrıca rap dünyasının sevilen ismi Ege Çubukçu'nun performansıyla dinleyiciyi coşturduğu yarışmada dans etmeyen kalmadı.



Dünya finali 12 Ekim'de Paris'te



30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan dünya finali ise Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Ekim tarihinde düzenlenecek. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı

Trafikte magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın, dehşet anlarını anlattı

Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak