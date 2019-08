Red Bull Music Festival İstanbul'da sahne alacak sanatçılar belli oldu

1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul 'un heyecanla beklenen 5 konsept gecesinde yer alacak sanatçılar açıklandı. Festivalde, Ata Kak'tan Ceza'ya, Linn da Quebreda'dan Laurel Halo'ya birçok sanatçı yer alıyor. Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri satışa çıktı.Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul'un ikincisi 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Red Bull'un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan festival ile müzik İstanbul'u bir kez daha ele geçirecek.KONSEPT GECELER AFRİKA EZGİLERİYLE BAŞLAYACAK Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan Alpha Beat Night 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye'de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap'i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak'ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşatacak.SYNTHESİZER ODAKLI GECE DENİZ MÜZESİ'NDE 4 Ekim Cuma akşamı Deniz Müzesi'nde yapılacak olan Aposynthesis Night'ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi'nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin 'in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye 'den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi'ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.KAN KARDEŞLER GECESİ RAP DÜNYASINDAN ÜÇ NESLİ BİR ARAYA GETİRECEK 5 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul-Berlin arası bir hip hop köprüsü kurmayı amaçlayan Kan Kardeşler Gecesi'nde; Türkçe rap'in kilometre taşlarından Ceza, hem Cartel hem de sonrasında yaptığı üretimlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan Kabus Kerim ile Almanya 'da yaşayan 'flow' üstadı Türk MC Defkhan ve ana akım bariyerleri trap ile yıkan Khontkar gibi isimler hip hop severleri coşturacak. Hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa'nın da yer aldığı gecede sürpriz isimler de konuk olarak sahnede olacak.BALLROOM NİGHT'TA DANS, STİL VE MÜZİK BİR ARADA OLACAK 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde sanat kolektifi biriken iş birliğiyle düzenlenen Ballroom Night'ta; Brezilya 'nın en üretken isimlerinden Linn da Quebrada ve Amsterdam çıkışlı son dönemin öne çıkan DJ ve prodüktörlerinden Lyzza gibi isimler geceyi renklendirecek. Voguing kültürünün en sevilen isimlerinden Willi Ninja'nın önderliğindeki dansçıların oluşturduğu House of Ninja ise katılımcıları danslarıyla coşturacak. Kuir ortamların aranan DJ'yi Kübra Uzun'un vokal performansına tanık olunacak gecede ayrıca; makyaj, stil ve dansın vücut bulmuş hali Cake Mosque ve benzersiz bir lipsync şovu sunacak olan Dudakların Cengi sahnede olacak. biriken party'nin kendine özgü setiyle enerjiyi yükselteceği son saatlerde; Berk Çakmakçı uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik projesi Age Reform ile kapanışı yapacak.FÜTÜRİSTİK TEMASIYLA FUTURAVE NİGHT İKİ AYRI SAHNEDE GERÇEKLEŞECEK Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night ise 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena'da iki ayrı sahneye ev sahipliği yapacak. Rave kültürünün gelecekte nasıl şekilleneceği fikrinden yola çıkan ve dijital sanatın en iddialı örneklerinin de yer alacağı gecede; Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, Berghain'daki setleriyle öne çıkan Function sahnede olacak. Overmono ve Konx-om-Pax'ın canlı performanslarıyla öne çıkacağı gecede Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve karma bir fotoğraf sergisine yer verecek. Ayrıca Red Bull Music Festival İstanbul için özel olarak tasarlanan Red Bull kutularında yer alan QR kodlarını okutan ya da redbull.com/rbmfistanbul adresine girenler de katılmak istedikleri gecelerin biletlerini yüzde 25 indirimle alma şansını yakalayacak.(İHA)