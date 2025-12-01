Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi - Son Dakika
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi
01.12.2025 09:36
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, gerçekleşen referandumun ardından Resmi Gazete'de yayınlanan 10619 sayılı kararla Kumlu ilçesine bağlandı. Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yılı bulan sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, mağduriyet sürecinin geride kaldığını belirterek mutlu olduklarını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak'ta vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol katetmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

REFERANDUM BİLE YAPILDI

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz 2 yıl önce mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.

TABELALAR DEĞİŞECEK

Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yıllık sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, "Kumlu ilçesine bağlanmış durumdayız ve önümüzde günlerde tabelada yazan Reyhanlı ilçesi ismini değiştirip Kumlu ilçesi olarak değiştireceğiz" dedi.

"SONUNDA BAŞARMIŞ DURUMDAYIZ"

İlçe değişikliği sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyleyen Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albayrak, mahallelinin ciddi sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek, "Uzunkavak Mahallesi, 1945 yılından beri Reyhanlı ilçesinde bağlı bulunan bir köy durumundaydı. Reyhanlı ilçe merkezi köye 25 kilometre uzaklıkta ama hemen yanı başımızda olan Kumlu ilçesine bağlı olmak, bizim için her konuda mutlaka iyi olacaktır. Çünkü şimdiye kadar Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın Uzunkavak Mahallesi halkına verdiği sorunları anlatmaya kalksak bitiremeyiz. Uzunkavak Mahallesi halkı için en iyisinin Kumlu ilçesi olacağını düşünüyorum. 2 yıl önce yaptığımız referandumda, Uzunkavak halkının tamamıyla 'evet' kullanması bunun bir göstergesidir. Ben bu süreçte ilk muhtar olduğum ilk zamanlarda sıkıntıyı ciddi anlamda fark ettim. Bu sürecin buraya kadar gelmesine çok emek verdim. Bu süreci tamamladık, mahalle halkıma hayırlı uğurlu olsun. Sonunda başarmış durumdayız. Kumlu ilçesine bağlanmış durumdayız ve önümüzde günlerde tabelada yazan Reyhanlı ilçesi ismini değiştirip Kumlu ilçesi olarak değiştireceğiz. Ondan sonra daha güzel bir görünüm olacak. Vatandaşlar bu durumdan çok memnun kaldılar. Vatandaşların sürecin en başından beri bana destek vermeleri bunun bir göstergesiydi. Ben bu sürece çok emek verdim ve sonunda bağlandığımız için seviniyorum. Emeklerimiz en sonunda başarıya ulaştı. Bu kutlu ve mutlu günümüzün Uzunkavak halkına ve Kumlu ilçesine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

