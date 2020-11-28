Reform görüşmeleri TOBB ile devam ediyor

İSTANBUL (İHA) – Ekonomi ve hukukta önümüzdeki dönemde yapılacak reformlar öncesi iş dünyası ile yapılan görüşmeler 2'inci gününde TOBB ile devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ev sahipliğinde dün TÜSİAD yönetim kurulu ile başlanan reform görüşmeleri 2'inci gününde devam ediyor. Dolmabahçe çalışma Ofisi'nde saat 10.00 itibariyle başlanan toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Ekonomi ve hukukta yapılacak reform hazırlıkları kapsamında düzenlenen görüşmelere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün TÜSİAD ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda farklı kurum ve STK'larla yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde süreceğini belirtmişti. - İSTANBUL