Reha Muhtar'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reha Muhtar'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

Reha Muhtar\'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur\'dan dikkat çeken paylaşım
08.06.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyon tarihinin efsane habercilerinden Reha Muhtar’ın vefatının ardından, eski eşi Deniz Uğur’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Muhtar’ın geçmişte dillendirdiği "Ölürsem cenazeme gelmesin" vasiyetine uyarak törene katılmayan Uğur, babalarını son yolculuğuna uğurlayan ikiz çocukları Mina ve Poyraz’ın fotoğrafını paylaşarak derin bir sessizliği bozdu.

Medya dünyasının efsanevi isimlerinden Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü gazeteci için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, eski eşi Deniz Uğur’dan olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz ile manevi kızı Ayşe Nazlı katıldı. Tabutun başında duran ikizlerin cenaze törenindeki olgun tavırları ve son halleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Reha Muhtar'ın

VASİYETİ HAFIZALARDAYDI: CENAZEYE KATILMADI

Reha Muhtar’ın sağlığında kurduğu, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" şeklindeki sert ifadeleri, vefatının ardından yeniden gündeme taşınmıştı. Bu çarpıcı vasiyet nedeniyle gözlerin çevrildiği eski eş Deniz Uğur, cenaze töreninde yer almayarak eski eşinin bu son isteğine sadık kaldı.

Reha Muhtar'ın

"RABBİM SİZİ KEM GÖZLERDEN ESİRGESİN"

Cenaze töreninin üzerinden geçen birkaç günün ardından oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Mina ve Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Çocuklarına duyduğu güveni ve sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun" notunu düşerek çocuklarına destek oldu.

Reha Muhtar'ın

Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Reha Muhtar Reha Muhtar'ın 'Cenazeme katılmasın' dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Filipinler’de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı
Dominik Cumhuriyeti’nde özel jet düştü 2 kişi hayatını kaybetti Dominik Cumhuriyeti'nde özel jet düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

23:49
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye’de destek vereceği takımı açıkladı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
23:33
Galatasaray’ın gündemindeki Camavinga’nın bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu
23:21
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu Birbirlerine karşılıklı jestler
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu! Birbirlerine karşılıklı jestler
23:03
Origi’den futbola henüz 31 yaşında erken veda
Origi'den futbola henüz 31 yaşında erken veda
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:57
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 00:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: Reha Muhtar'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.