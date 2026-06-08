Reha Muhtar\'ın "Cenazeme katılmasın" dediği Deniz Uğur\'dan dikkat çeken paylaşım

Medya dünyasının efsanevi isimlerinden Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü gazeteci için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, eski eşi Deniz Uğur’dan olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz ile manevi kızı Ayşe Nazlı katıldı. Tabutun başında duran ikizlerin cenaze törenindeki olgun tavırları ve son halleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

VASİYETİ HAFIZALARDAYDI: CENAZEYE KATILMADI

Reha Muhtar’ın sağlığında kurduğu, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" şeklindeki sert ifadeleri, vefatının ardından yeniden gündeme taşınmıştı. Bu çarpıcı vasiyet nedeniyle gözlerin çevrildiği eski eş Deniz Uğur, cenaze töreninde yer almayarak eski eşinin bu son isteğine sadık kaldı.

"RABBİM SİZİ KEM GÖZLERDEN ESİRGESİN"

Cenaze töreninin üzerinden geçen birkaç günün ardından oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Mina ve Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Çocuklarına duyduğu güveni ve sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun" notunu düşerek çocuklarına destek oldu.