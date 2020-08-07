Rehber odalarının hazırladığı "Efes'e Hoş geldiniz" tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika

Rehber odalarının hazırladığı " Efes'e Hoş geldiniz" tanıtım videosu yayınlandı

AYDIN - Salgın sürecinin ardından Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından sanatçıların da desteğiyle hazırlanan " Efes'e Hoş geldiniz " tanıtım videosu yayına verildi.

İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte sanatçılar, geçtiğimiz ay Efes Antik Kenti'nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirmiş ve opera sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın Efes Antik Kent'te seslendirdiği aryalara İzmir, Aydın ve Muğla Turist Rehberleri Odaları üyeleri de eşlik etmişti. Efes antik kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası, Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi'nde tatilcilere sizi bekliyoruz mesajı verilmişti. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşını söyleyerek yapmıştı.

Yönetmenliğini Yavuz Pullukçu'nun yaptığı ve Efes'in farklı noktalarında seslendirilen ve rehberlerin de rol aldığı ve prodüksiyonu tamamlanan video klip başta sosyal medya olmak üzere de yurt dışındaki medya kuruluşlarında da yayınlanmaya başlandı.

Merkezi Kuşadası'nda bulunan ATRO Başkanı Ozan Sayın üç rehber odasının ortak projesi ile gezilerin ve ören yerlerinin güvenli olduğunu yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Aydın Turist Rehberleri Odası, İzmir Turist Rehberleri Odası ve Muğla Turist Rehberleri Odası işbirliği ile gerçekleştirilen 'Efes'e Hoş Geldiniz' video çalışması için, çekimleri meslektaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirmiştik. Yönetmenliğini Yavuz Pullukçu'nun yaptığı, Devlet sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın katkılarıyla oluşan tanıtım videomuz yayınlanmaya başladı. Katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz " dedi.

ATRO Başkanı Ozan Sayın, "Amacımız yerli ve yabancı tatilcilere ulaşmak. Yabancıları Türkiye'ye, Türk halkını da gezmeye davet etmek. Turizm çok kötü durumda. Turizm hareketlense, geziler çalışma izinli, kokartlı birer rehber eşliğinde yapılsa, ören yerleri gezilse çok güzel moral olur. Efes'in, ören yerlerimizin güvenli olduğunu, rehber eşliğinde gezilebileceğini anlatan bir video hazırladık. Olumsuzlukların ardından yeni normalleşme adımlarının atıldığını ve ülkemizi ziyaret edecek misafirlerimiz için tüm önlemlerin alındığını, Efes Antik Kenti'nden tüm dünyaya 'Efes Sizi Bekliyor' mesajı vererek duyuruyoruz.Bunu olanaklarımız ölçüsünde sosyal medya ve tüm platformlarında yayımlayarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.