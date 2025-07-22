Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Çinli otomotiv devi Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (GAC) arasında 15 yıl önce büyük umutlarla kurulan ortaklık resmen sona erdi. Bir dönem Çin otomotiv pazarında hızlı bir çıkış yakalayan ve üretim rekorları kıran GAC-FCA ortak girişimi, Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Changsha Orta Halk Mahkemesi tarafından iflas etmiş olarak kabul edildi.

Mahkeme, 8 Temmuz 2025 tarihinde aldığı kararla, şirketin borçlarını yeniden yapılandıramayacağına hükmetti ve iflas başvurusunu onayladı. Karar, uzun yıllar süren mali çalkantıların ve çözülmeyen yapısal krizlerin ardından geldi.

BÜYÜK UMUTLARLA ÜRETİME BAŞLAMIŞTI

Mart 2010'da "GAC Fiat" adıyla kurulan ortak girişim, yaklaşık 17 milyar yuanlık (yaklaşık 2,3 milyar dolar) yatırımla faaliyete geçti. Çin'in dünyanın en büyük otomotiv pazarı olması, bu yatırımı global anlamda stratejik bir hamleye dönüştürüyordu. Viaggio ve Freemont gibi yerelleştirilmiş Fiat modelleriyle pazara giren GAC-Fiat, ilk yıllarda olumlu bir büyüme ivmesi yakaladı.

2015'TE REKOR SATIŞLAR ELDE ETMİŞTİ

Ortaklık 2015 yılında "GAC-FCA" adıyla yeniden markalandı ve odak noktasını Jeep markasına kaydırdı. Aynı yıl, Çin'de üretilen ilk Jeep Cherokee banttan indi. Bu değişim, şirketin satışlarını hızlıca artırdı. 2017'de satışlar 205 bin adedi aşarak rekor kırdı ve GAC-FCA, Çin'in en hızlı büyüyen ortak girişimli otomobil üreticisi unvanını kazandı.

KRİZ ÇÖZÜLEMEDİ

Ancak bu başarı kısa sürdü. Satışlar 2018'de 125 bin adede düştü ve her yıl gerilemeye devam etti. 2021'e gelindiğinde satışlar sadece 20 bin adete kadar indi. Ortaklar tarafından yapılan toplam 4 milyar yuanlık (yaklaşık 580 milyon dolar) nakit enjeksiyonları bile bu düşüşü durduramadı.

Kırılma noktası ise 2022'de yaşandı. FCA'nın çatı şirketi Stellantis, GAC'ın onayı olmadan ortaklıktaki payını %50'den %75'e çıkarmak istediğini duyurdu. GAC bu hamleyi yetkisiz bularak açıkça reddetti. Yaşanan kriz, ilişkileri kopma noktasına taşıdı. Temmuz 2022'de her iki taraf da ortak girişimin resmen sona erdiğini duyurdu.

3 YILDAN SONRA RESMİ OLARAK İFLAS ETTİ

Ortaklığın bitmesiyle birlikte Çin'deki Jeep üretimi durdu ve Stellantis, Jeep markasını pazarda yalnızca ithalat yoluyla sunmaya başladı. Üç yıl süren belirsizlik ve hukuki süreçlerin ardından GAC-FCA'nın iflası da resmi olarak ilan edildi.

Yüksek beklentilerle başlayan, rekorlarla yükselen ve stratejik hatalarla sarsılan GAC-FCA ortaklığı; Çin otomotiv pazarının zorlu yapısına ve yabancı markalar için taşıdığı risklere çarpıcı bir örnek olarak tarihe geçti.