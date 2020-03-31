Rektör Çomaklı: "Alınacak her türlü önleme kararlılıkla destek vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı: 'Alınacak her türlü önleme kararlılıkla destek vereceğiz' - Son Dakika

Rektör Çomaklı: "Alınacak her türlü önleme kararlılıkla destek vereceğiz"

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Valilik salonunda Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen "Pandemi Eylem Toplantısı"na katıldı.

Rektör Çomaklı:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Valilik salonunda Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen "Pandemi Eylem Toplantısı"na katıldı.


Şehrin mülki, idari ve yargı erkanının yer aldığı toplantıya ayrıca Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak da katılım sağladı.


Vali Okay Memiş: "Koronavirüsle İlgili Ciddi Bir Mücadele Yürütülüyor"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan adımları kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş: "Her gün yeni bir genelge ve talimatlarla toplumun genelini ilgilendiren kararla karşı kaşıya kalıyoruz. Bunu adeta 'Milli Mücadele' ve 'Terörle Mücadele' gibi değerlendirmek lazım. Virüs de öldürücü bir gerçek ve işin şakası yok" dedi.


Pandemi Eylem Planı toplantısında elektrik ve doğal gaz ücretlerinin ertelenmesi konusunda tavsiye kararı aldıklarını aktaran Vali Memiş, taksicilerin de İstanbul'da olduğu gibi kısıtlanması ile esnafın kredilerinin ertelenmesi gibi bir tavsiye kararlarının olduğunu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek grubunun Erzurum'da 20 ilçe ve 2 bin köyde şu ana kadar 5 bin 806 çağrı aldığını ve bunların tamamını da karşılandığını belirterek Erzurum'da şu ana kadar koronavirüsten dolayı hiçbir can kaybının olmadığını söyledi.


Rektör Çomaklı: Alınacak Her Türlü Önleme Kararlılıkla Destek Vereceğiz"


Toplantıda söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, salgınla alakalı olarak Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'le sürekli iletişim halinde olduklarını ve ülke genelinde alınan önlemlere ek olarak, kampüs özelinde daha neler yapılabileceği hususunu titizlikle değerlendirdiklerini ifade ederek: "Sahadaki sterilizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, devletimizin aldığı önlemlere en üst düzeyde katkı sağlamak ve salgın riskini en aza indirmektir. Bu kapsamda hastanemizde tüm tedbirleri almış durumdayız ve virüse yönelik çeşitli araştırmaları sürdürüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak devletimizin şu ana kadar aldığı ve bundan sonra da alacağı her önleme kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Okay Memiş, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı         
16:18
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 18:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çomaklı: "Alınacak her türlü önleme kararlılıkla destek vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]