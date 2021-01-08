Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu - Son Dakika

Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu

08.01.2021 15:50
Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu, System.String[]

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni(KGC) ziyaret etti.

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni(KGC) ziyaret etti. Yapılan ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya, gazetecilerin sahada risk altında çalıştığını söyleyerek, "Bakanlığın getirdiği aşılar basın mensuplarına da uygulanmalıdır" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne yapılan ziyarete KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, KGC Başkanı Veli Altınkaya, rektör yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

2020 yılında 20 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve 300 gazetecinin de koronavirüse yakalandığını söyleyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Hükümet kararı ile kısıtlamalar devam ediyor. Biz her yıl çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Atatürk anıtına bir çelenk koyuyor. Orada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıyor. Daha sonra cemiyetimizde protokolünde katıldığı bir kokteyl türü bir organizasyon yapıyorduk. Maskeli konuşuyoruz. Bu geçtiğimiz 10 Ocaktan sonraki belki ilk maskeli organizasyonumuz. Geçen sene 10 Ocakta vardı ama ülkemiz henüz tanışmamıştı. İnşallah bir sonraki 10 Ocakta maske bu maske ve hastalık olmaz. Kayseri alimler şehri. Kayseri bugün 80-85 bin üniversite öğrencisi bulunan ve 4 üniversitesi bulunan şehirlerimizden bir tanesi. Tarihi vasfına uygun olarak Kayseri 4 üniversitesi ile uyum içerisinde bir çalışma ortaya koyuyor. Türkiye'de 2020 yılı içerisinde covid-19'dan 20 tane meslektaşımız hayatını kaybetti. Maraş'ta kaybeden var, Malatya'da kaybeden var, Osmaniye'de kaybeden var. Türkiye'de covid-19'a yakalanmış 300 tane meslektaşımız var. Şükürler olsun ki geri kalanlar hayattalar. Aşı uygulaması başladığı zaman sağlıkçılar, belirli yaşın üzerindeki büyüklerimize öncelik verilecek ama hükümetimizin, Sağlık Bakanlığının fiilen çalışan, sahada çalışan gazeteci arkadaşlarımızın aşılanmasına da öncelik vermesini arz ederiz" dedi.

Basın mensuplarının fedakarca çalıştığını söyleyen Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, "Şehrimizde ki çalışan tüm gazetecilerin, ülkemizde ki tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının günlerini kutluyorum. Basınımızın değerli mensupları özellikle gazeteciler çok fedakarca çalışıyorlar. Basın mensupları sosyal mesafeye azami derecede dikkat etseler de bazen çalışma şartları dip dibe çalışmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla ben milletimizin, kamuoyunun nitelikli bir şekilde bilgilendirilmesi yanlış bilgilendirilmemesi açısından gazetecilerimizin önemi son derece büyük. Rektörlüğümüzün aşağı yukarı 2 buçuk yıllık dönemi bitmiş olacak. Bu zaman zarfında çok büyük işler yaptık. En azından üniversitemizin kampüsü geldi. İlçeleri toparladık. Bu manada kayserimizde ki bütün basın mensuplarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten her zaman kurumsal bültenimiz ile ne zaman paylaşım yapsak, onu daha nitelikli bir şekilde kamuoyu ile paylaştılar. Üniversitemiz hakkında hemşerilerimizin hatta ulusal basında da paylaşılarak kamuoyunun üniversitemiz hakkında güzel bilgilere, nitelikli bilgilere kavuşmasına katkı sağladılar. Bunun için tekrar hem bu özel günü kutlarken, hem de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu
Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Karamustafa 10 Ocak dolayısı ile KGC'ye ziyarette bulundu - Son Dakika


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