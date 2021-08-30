Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'nın mutlu günü - Son Dakika

Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç kıyarken, çifte evlilik cüzdanını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Vali Günaydın takdim etti.

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar

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