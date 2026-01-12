Reşt'te 300 Dükkan Yandı - Son Dakika
Reşt'te 300 Dükkan Yandı

Reşt\'te 300 Dükkan Yandı
12.01.2026 20:36
Reşt\'te 300 Dükkan Yandı
İran'ın Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan ateşe verildi, esnaf maddi zarar içinde.

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkanın ateşe verildiği bildirildi.

İRAN'DA PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

İran'da yerel mpara biriminin döviz kurları karşısındaki önlenemeyen düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar dalga dalga ülke geneline yayıldı. Haftalardır devam eden protestolar, halkla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olurken, ülke savaş alanına döndü.

300'DEN FAZLA DÜKKAN YANDI

İran devlet televizyonu 3 gün önce yanan Reşt Çarşısı'ndaki dükkanların görüntülerini yayınladı. Reşt'te 300'den fazla dükkanın yandığı ve esnafın maddi zararının büyük olduğu belirtildi. Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Zararlarının giderilmesini isteyen esnaf, İranlı yetkililerin bir an önce maddi yardım konusunda adım atmalarını istiyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerede 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

