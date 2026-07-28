Restoran mutfağında skandal görüntü! Hamuru böyle hazırladılar - Son Dakika
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Restoran mutfağında skandal görüntü! Hamuru böyle hazırladılar

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Hindistan'da çekilen görüntülerde, göğsü çıplak işçilerin dev bir soya chaap hamurunu işlemek için hamurun üzerinde sürüklendiği ve üzerine su tutulduğu anlar tepki çekti. Gıda üretimindeki hijyen koşullarını gözler önüne seren görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hindistan'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, bir gıda üretim tesisinde çalışan işçilerin soya chaap hamurunu sıra dışı bir yöntemle işlediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HAMURUN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde göğsü çıplak bir işçinin, fabrika zeminine serilen büyük hamur kütlesinin üzerinde sırtüstü yatırılarak başka çalışanlar tarafından sürüklendiği görülüyor. Aynı sırada hortumla hamurun üzerine su tutulduğu, bu yöntemle hamurun yayılmaya çalışıldığı dikkat çekiyor.

"HİJYEN FELAKETİ" YORUMLARI

Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı üretim koşullarını hijyen açısından eleştirdi. Görüntülerdeki fabrikanın nerede bulunduğu ve olayın ne zaman kaydedildiği ise bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Restoran mutfağında skandal görüntü! Hamuru böyle hazırladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Orası Hindistan, alışılmış görüntüler, sıkıntı yok.. 2 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    koltukaltı börekçisi daha temizdi 1 0 Yanıtla
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