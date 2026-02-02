Restoran Sahibi Eşyaları Yaktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde işlettiği restoranda çalışan personelin kalması için kiraladığı lojmanda personel ayrıldıktan sonra gelip evin durumunu ve eşyaları gören patron, evin ve eşyaların kötü kullanılmasına sinirlenip evdeki bütün eşyaları yaktı.

Okurcalar mahallesinde restoran işletmeciliği yapan Ahmet Kara, restoranda çalışan elemanlarının kalabilmesi için bir lojman yaptı. Her yıl periyodik aralıklarla kırılan ve deforme olan eşyaları değiştiren Ahmet kara, personel ayrıldıktan sonra kontrol etmek için geldiği evi ve eşyaları görünce şok oldu. Bozulan ve eskiyen eşyaları değiştirmek için geldiği evde adeta bir harabeyle karşılaşan Ahmet kara, arkadaşlarını da çağırıp mobilyadan beyaz eşyaya bütün eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi.

Personeli için konforlu bir yaşam alanı oluşturmak isterken yaşadıklarını isyan eden Ahmet Kara " Bir ihtiyaç sahibine bile veremiyorum kullanan zehirlenir" dediği eşyalarla birlikte evi de değiştireceğini gerekirse başlarına bir bekçi dikeceğini söyledi.

Evdeki eşyaları daha geçtiğimiz yıl aldığını ve 1 yıl içinde kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Ahmet Kara evin yaklaşık 250 bin lira masrafı olduğunu diye getirdi. - ANTALYA