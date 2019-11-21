Resul Dindar, kanser hastaları için sahneye çıktı

KARADENİZ müziğinin sevilen sanatçısı Resul Dindar, Zonguldak'ta geliri kanser hastalarına bağışlanacak olan konserde sahne aldı. Annesinin kanserle mücadele ettiğini ancak trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyleyen Resul Dindar, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmeden hastalıkları atlatmayı, imkansızlıkları başarmayı, yoklukta ayağa kalkmayı nasip etsin" dedi.

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve proje sorumlusu Nur Sarı'nın destekleriyle geliri onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına bağışlanacak konser etkinliği düzenlendi. Sanatçı Resul Dindar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede sahne aldı. Sahne performansıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşatan Resul Dindar, 'Sarıl bana', 'Dalgalan Karadeniz', 'Hiç', 'Gümüşhane kızları', 'Gelin havası' gibi birçok şarkısını seslendirdi. Konserden elde edilen gelirin onkoloji tedavisi gören hastalara destek olacağını belirten Resul Dindar, şöyle dedi:

"Umut olmak, destek olmak, enerji katmak, eğer benim bir faydam bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ne zaman, nerede, ne koşullarda olacağımızı bilemiyoruz. Sağlık çok önemli, hastalık çok kötü bir şey. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmeden hastalıkları atlatmayı, imkansızlıkları başarmayı, yoklukta ayağa kalkmayı nasip etsin. Annem de kanserle çok mücadele etti. Hep bir yerlerde sorunlar oldu, mücadele etti. Genelde kadın hastalıklarıyla ilgiliydi. En son yine rahatsızlık oldu. Diyorduk ki annemi herhalde kanserden kaybedeceğiz. O da dua ediyordu 'Allah'ım inşallah yatağa düşürmez, kimseye muhtaç etmez' diyordu. Trafik kazasında kaybettik. Nasıl, ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ama yaşarken herkese destek olmak lazım, el uzatmak lazım. Sizler bugün burada çok büyük bir şey yapıyorsunuz. Şifa bekleyen, direnen ve mücadele eden insanlar için teşekkür ederim."