Retina Hastalıkları Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Erken Tanı İçin Uyarıyor

Veni Vidi Göz Ataşehir merkezi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, retina hastalıklarının erken dönemde fark edilmemesi halinde ciddi görme problemlerine yol açabileceğini belirterek, “ Retina, görmenin merkezinde yer alan bir dokudur. Bu bölgede oluşan hastalıklar çoğu zaman ağrıya neden olmaz ve sinsi şekilde ilerleyebilir,” diyor.

En sık görülen retina hastalıkları neler?

Toplumda en sık karşılaşılan retina hastalıklarının başında diyabete bağlı retina problemleri, sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu), retina damar tıkanıklıkları ve retina yırtıkları ile dekolmanları geliyor.

Bu hastalıkların ortak noktası ise çoğunlukla geç fark edilme riski taşıması.

Diyabet hastaları risk altında

Diyabetik retinopati, retina hastalıkları arasında en sık görülen durumlardan biri. Uzun süre kontrolsüz seyreden diyabet, retina damarlarında hasara yol açabiliyor.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, “Diyabet hastalarında erken evrede belirti olmayabilir. Ancak düzenli takip yapılmadığında, ilerleyen süreçte görmeyi etkileyen tablolar ortaya çıkabilir,” diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekiyor.

Sarı nokta hastalığı merkezi görmeyi etkiliyor

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı, özellikle ileri yaş grubunda görülüyor ve merkezi görmeyi etkiliyor.

• Hastalarda çoğu zaman düz çizgilerin eğri görülmesi, okuma güçlüğü ve görme merkezinde bulanıklık gibi şikâyetler ortaya çıkabiliyor.

• Ani görme kaybı: Damar tıkanıklıkları ve retina dekolmanı

• Retina damar tıkanıklıkları ve retina dekolmanı gibi durumlar ise daha ani gelişebiliyor.

• “Işık çakmaları, uçuşan cisimlerde artış veya perde inmesi hissi gibi belirtiler önemli olabilir,” diyen Prof. Dr. Türkçüoğlu, bu tür durumlarda gecikmeden göz muayenesine başvurulması gerektiğini ifade ediyor.

Tedavi yöntemleri kişiye göre değişiyor

Retina hastalıklarında tedavi yaklaşımı, hastalığın türüne ve evresine göre farklılık gösteriyor.

Günümüzde;

• Lazer uygulamaları

• Göz içi enjeksiyon tedavileri

• Cerrahi yöntemler

uygun hastalarda değerlendirilebiliyor.

Ancak burada en kritik noktanın erken tanı ve doğru zamanlama olduğu vurgulanıyor.

“Belirti beklemek yerine kontrol önemli”

Retina hastalıklarının büyük bir kısmının erken evrede belirti vermediğini hatırlatan Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Görme ile ilgili şikâyet oluşmasını beklemek yerine, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli göz muayenesi yaptırması, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi açısından önemlidir.”