Reyhanlı'da öğrencilere uygulamalı kuaförlük dersi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı'da öğrencilere uygulamalı kuaförlük dersi verildi - Son Dakika

Reyhanlı'da öğrencilere uygulamalı kuaförlük dersi verildi

7 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaför bölümü öğrencilerine uygulamalı kuaförlük dersi verildi.

Reyhanlı'da öğrencilere uygulamalı kuaförlük dersi verildi, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaför bölümü öğrencilerine uygulamalı kuaförlük dersi verildi.

Cemil Meriç Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Antakya ve Reyhanlı'dan birçok kuaför ile bölüm öğrenciler katıldı.

150 öğrencinin yer aldığı uygulama dersin, alanında uzman kuaförler tarafından keratin bakımı, saç renklendirme ve türban eğitimleri verildi.

Kuaförlerden Eylem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını ve mesleğin her geçen gün kendini yenilediğini söyledi.

Hatay'da farklı okullarda uygulama derslerine gittiğini anlatan Kaya, öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdiklerini ve meslek alanında eğitici bilgiler verdiğini belirtti.

Kaya, kuaförlük mesleğinin maddi ve manevi olarak ustalarına değer kattığını ve bayanların aktif olarak çalışmalarında fayda olacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Turan tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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