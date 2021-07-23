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REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI - Son Dakika

REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

23.07.2021 17:54

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptıran 50'nin üzerinde aile, tatil hayaliyle geldiklerinde içeri alınmadı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptıran 50'nin üzerinde aile, tatil hayaliyle geldiklerinde içeri alınmadı. Otel yönetimiyle görüşüp mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen mağdurlar, durumu sosyal medyada paylaştı. Otel sahibi Ali Kavlak, mağduriyetin bir seyahat acentesinden kaynaklandığını, uyarılarına rağmen acentenin satış yaptığını, hem kendilerini hem de tatilcileri mağdur ettiğini öne sürdü. Seyahat acentesinin sahibi Murat Işıklar ise, "Burada çok ciddi bir mağduriyet var. Yetkililerden de rica ediyorum, bir an önce bu işe el atsınlar. Zaten suçlu kimse, ben bunun yargıda hesabını vermeye de hazırım" dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden birçok tatilci, bayramı geçirmek için Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otele, özel bir seyahat acentesi üzerinden rezervasyon yaptırıp, ücretini ödedi. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla, tatil için otele gelen tatilciler, rezervasyon olmadığını görünce şoke oldu. Otel yönetimiyle görüşen tatilciler içeri alınmadı. 50'nin üzerinde aile, paralarını seyahat acentesine ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu. Kimi tatilciler paralarının ödenmesini isterken, kimileri ise otelin önünde içeri alınmayı bekledi. Mağdur olan tatilciler, yaşadıklarını sosyal medyadan da paylaştı.

'6, 7 KİŞİYE SATTIĞI ODALAR DAHİ VAR'

Olayla ilgili inceleme sürerken otelin sahibi Ali Kavlak, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, otelin mülk sahibi olduklarını, daha önceki işletmeciyle aralarında sorun olduğu için icra yoluyla nisan ayında tesisi devraldıklarını söyledi. Oteli devraldıktan sonra daha önceki işletmeciyle çalışan acenteleri tek tek aradıklarını, yaptıkları kontratların geçerliliğini yitirdiğini, rezervasyon ve satış yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını anlatan Ali Kavlak, "Acenteler satışları durdurdu, mevcut satışlarını iptal etti, müşterilerine paralarını iade etti. Sadece biri satışlara devam etmekte çok ısrarcı davrandı. Çok agresif bir şekilde, 850 liraya satılacak olan odayı 100 liraya, 80 liraya sattı. Hatta ve hatta aranan her telefonu satışa döndürmek adına, 'ne olursa olsun mubahtır' anlayışıyla 6, 7 kişiye sattığı odalar dahi var" dedi.

'OTELDE SİLAHLI TEHDİTLERE MARUZ KALDIM'

Satışı yapan acente yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde bir sonuç alamadıklarını, tehdit ve şantaja maruz kaldıklarını öne süren Ali Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi dinlemediler. Biz sonunda 'bak bunu yapıyorsun, bu durum seni de bizi de yakacak' diye kendisini defalarca uyardık. İlk başta bir noktaya varır gibi olduk, önce 300 bin küsur lira bir ödeme yaptılar ama daha sonra 'Bizim 4 milyon 500 bin liralık rezervasyonumuz var, bir kuruş dahi ödeme yapma durumumuz yok, biz bu paraları harcadık, bizim tefeciye borcumuz vardı, bizim filana borcumuz vardı. Kalan 4 milyon liralık rezervasyonu sen hiç para almadan tatilcileri yatır' dediler. Biz 'Bu mümkün değil' deyince bize tehdit ve şantajla baskı yapıldı. Biz de geri durmadık. Ticaretin gereği bir ürün verecekseniz, hizmet verecekseniz, bunun bedelini almak zorundasınız, doğası budur. Nitekim dediğini yaptı, basına yansıttı konuyu. Silahlı bazı grupları kışkırttı, ben bu otelde silahlı tehditlere maruz kaldım. Savcılık, jandarma konuya oldukça vakıf. Turizm İl Müdürlüğü'nü defaatle bilgilendirdik."

'BU İŞİN ASIL MAĞDURU, TATİL SATIN ALANLARLA BİZİZ'

Vatandaşların mağdur olmasının kendilerini de çok yaraladığını ve sosyal medyada yapılan yayınlar nedeniyle en büyük mağduriyeti kendilerinin yaşadığını belirten Ali Kavlak, "Vatandaşlarımızın mağduriyeti bizi de çok yaralıyor. Elimizden geleni yapsak da bu durum, mağduriyet, popülist bir şekilde özellikle sosyal medyada sanki bütün mağduriyeti biz kurgulamışız gibi, basit bir dolandırıcılık hikayesi gibi, sanki otelin adını değiştirdik, kimseyi otele almıyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Böyle bir şey yok. Biz bu acenteden 300 bin liralık ödeme aldık, karşılığında 800 bin liralık hizmet verdik. Zararına bunu yaptık. Kalan müşterileri de yine zararına konaklatalım istedik. 'En azından müşterilerden aldığın paraları bize ver, veremiyorsan yarısını bize ver. En azından bu insanları mağdur etmeyelim' desek de sonuç alamadık. Kimse kusura bakmasın, burası bir vakıf, dernek değil. Sezonun ortasında biz para kazanacağımız 2 ayda kimseden bir kuruş para almadan otelin 200-250 odasını zararına doldurarak iş yaparsak, otelimizde konaklayan müşterilere hizmete veremeyecek duruma geliriz. Bu işi kurgulayan o acentedir. Bu işin asıl mağduru, tatil satın alanlarla birlikte biziz. Tatilcilerden aldığı paraları başka yerlere kanalize etmiştir, kaçırmıştır" diye konuştu.

Söz konusu seyahat acentesinin sahte bir site üzerinden, otelin eski adıyla satış yapmayı sürdürdüğünü öne süren Kavlak, durumun hem kendilerini hem de tatil hayali kuranları mağdur ettiğini iddia etti.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Olayda adı geçen seyahat acentesinin sahibi Murat Işıklar ise kendisinin halihazırda otelin satış yetkisine sahip olduğunu iddia ederek, DHA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"28 Haziran'da oteli açtılar, yolcularım burada konakladı, hem yeni isimle hem eski isimle kaldılar. Ta ki 13 Temmuz'a kadar. Hiçbir şey ne e-mail var ne bir şey var, 'biz yolcuyu almıyoruz' diyerek bana haber geldi. Bu haber doğrultusunda da ben hemen gerekli mercilere başvurdum, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savunmamı da bildirdim. Tüm yetkili mercilere, kanuni bütün her yerde de ben kendim bizzat başvurdum. Buradaki konu aslında şu; mağdur olan çocuklar, aileler özellikle pandemiden çıkmış olan çocuklar bir hevesle gelmek istedi. Burada çok ciddi bir mağduriyet var. Bakın toplam benim satışım bin 300 oda veya az bir şey üstü olabilir. Yetkililerden de rica ediyorum, bir an önce bu işe bir el atsınlar. Zaten suçlu kimse, ben bunun yargıda hesabını vermeye de hazırım. Elimde yaklaşık 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa belgeleri savcılığa da delil olarak sundum. Pazartesi tekrar savcılığa başvurup, mağdur olan ve olma ihtimali olan tüm yolcuların listesini de ayriyeten savcılığa verip yani yolcularımızın arkasında olduğumu göstereceğim."

REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Ali Kavlak, Tatil, Nisan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REZERVASYON YAPTIRAN TATİLCİLER İÇERİ ALINMADI, OTEL VE ACENTE SAHİPLERİ BİRBİRLERİNİ SUÇLADI - Son Dakika


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