Son Dakika Haberleri: Ritmik cimnastik takımı Bosna Hersek'ten 11 madalya ile döndü
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Ritmik cimnastik takımı Bosna Hersek'ten 11 madalya ile döndü

1 saat önce

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihlerin arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'ndan 11 madalya ile döndü.

Ritmik cimnastik takımı Bosna Hersek'ten 11 madalya ile döndü, System.String[]

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihlerin arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'ndan 11 madalya ile döndü.


Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, antrenörler Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır önderliğinde Saraybosna'ya gitti. Turnuvaya Moldova, Portekiz, Slovenya, Sırbistan, İsrail, Bulgaristan, Arnavutluk ve İtalya'dan takımların yanı sıra Türkiye'den tek Türk kulübü olarak Antalyaspor katıldı. Antalyaspor'dan 2010 doğumlu Alisa Akhun top aletinde ve serbest seride 1'inci olarak 2 altın madalya kazandı. 2011 doğumlu sporculardan A kategoride yarışan Fatma Ceyda Alp birinci, Nihal Yenidünya ikinci sırayı elde etti. B kategoride yarışan Rüzgar Naz Bozkurt da altın madalya almayı başardı. 2013 doğumlu sporculardan A kategoride yarışan İdil Miray Kılınçay ve B kategoride yarışan Nil Demre Pektaş altın madalya alıp kürsünün zirvesine çıkarken, B kategorisinde Lavin Nedret Gül ikinci sırayı elde etti. 2014 doğumlu sporculardan A kategorisinde Özüm Hacer Bayarlar birinci, Işık Selen Gönen ikinci sırayı aldı. B kategorisinde ise Mira Pir altın madalya kazandı. 10 sporcu ile turnuvaya katılan Antalyaspor, 8'i altın 3'ü gümüş 11 madalya ile Antalya'ya dönerek, ülkemizi başarıyla temsil etti. - ANTALYA

Antalyaspor, Saraybosna, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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