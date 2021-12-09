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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

09.12.2021 17:22
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yolları ayırmasının ardından akıllara gelen isimlerden biri olan Rıza Çalımbay, "Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" dedi.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yolları ayırmasının ardından akıllara gelen isimlerden biri olan Rıza Çalımbay, "Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalımbay'a isminin Beşiktaş ile anılması konusunda görüşleri soruldu. Tecrübeli teknik adam, bu iddialar ile ilgili şu anda bi şey söylemenin mümkün olmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüklerini söyledi.

"HİÇBİRİNDEN HABERİM YOK"

Bir gazetecinin "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor ve basında yer aldı. Neler söylersiniz" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek" yanıtını verdi.

"TEK GAYEMİZ KAZANMAK"

Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Çalımbay, "Son iki maçımızı hem iyi skor alarak hem de iyi oynayarak kazandık. Gerçekten iyi bir yere geldik. Çok iyi bir takımla maç oynayacağız. Avrupa'da Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Galatasaray takımı çok disiplinli bir takım. Bizim mutlaka bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım. Tek gayemiz kendi taraftarımız önünde kazanmak. Taraftar desteğimiz de çok çok iyi olursa onlarla beraber bir zafer kazanacağız. Sivasspor kadro açısından sıkıntı yaşayabilir ama Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. İyi bir kadroları var ve onların bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/ İHA)

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika


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