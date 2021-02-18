Rıza Çalımbay: "Lig çok zor ve uzun"

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligin bu sene çok zor geçtiğini ifade ederek, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ligde pazar günü sahalarında oynayacakları Kayserispor maçı ile birlikte takım adına ligin ikinci yarısının yeni başladığını kaydeden Çalımbay, "Son oynadığımız Ankaragücü maçını da deplasmanda gayet iyi bir şekilde bitirdik. Şimdi bizim için önemli olan Kayserispor maçına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bay geçtiğimiz haftada arkadaşlarımıza izin verdik. İyi bir şekilde dinlendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları döndü, bazıları dönemedi. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

"30'UN ÜZERİNDE MAÇ OYNADIK"

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini kaydeden Çalımbay, " Afrika'ya gitmesi gereken arkadaşlarımız vardı. İzin vermek zorunda kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor. Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaşlarımız tam olarak antrenmana katılamadı. Hepsi bugün geldi. Geçen haftadan beri sakat arkadaşlarımız var. Claudemir takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Rizespor maçına da bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz ve Başakşehir 30'un üzerinde maç oynadık. Bu arkadaşlarımızın sakatlıkları, yorgunlukları ve izin istemeleri gayet normal. Bu sene lig böyle geçecek. Aksaklıklar ve sıkıntılar olacak. Ligi bu sene iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)