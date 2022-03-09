"Bu Şehrin Kadınları Anadolu Buluşmaları" paneli düzenlendi - Son Dakika

Rize'de Ebruli Yaşam ve Sanat Derneğince "Bu Şehrin Kadınları Anadolu Buluşmaları" paneli düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kendisinin de zor bir eğitim süreci geçirdiğini belirtti. Ök, babasının kendisini erkeklerle aynı okulda okutmamak için kız meslek lisesine göndermek istediğini söyledi.

"Babamdan gizli gittim ve üniversite sınavını kazandım"

İlkokul öğretmeni ve doktor olan komşusunun desteği ile okul tercihlerini yaptığını vurgulayan Ök şöyle devam etti:

"Lise döneminin son altı ayında doktor komşumuzun ve annemin ikna çabaları ile dershaneye gittim. Babamdan gizli gittim ve üniversite sınavını kazandım. Kazanmak güzel de babaya nasıl açıklayacaksın? Öyle bir süreç vardı. Bilkent Üniversitesi ve okul güzel olunca, herkes destek verince babamın fikri değişti. Farkındalık yarattı. O günden sonra babam en büyük destekçim oldu. Okul hayatım başladı. Yurt dışına giderken bu kez abiler başladı. 'Üniversitede Ankara'ya gönderdik. Şimdi de yurt dışına gidiyor'. Bu sefer onlarla mücadelem başladı. Bu sefer babamın arkamda durması ile mücadelemde başarılı oldum."

Tansu Çiller siyasete atılacağı zaman babasının kendisini çağırdığını anlatan Ök, "Bu kadına iyi bak. Bu kadın başbakan olacak. Bu kadını örnek almanı isterim senin.' dedi. Aslında subliminal mesaj vermiş. Aile hayatımda hep siyaset vardı." dedi.

Ök başarıya kolay ulaşılmadığını vurgulayarak "Bir şeyler kolay olmuyor. Asla pes etmemek gerek. Üniversiteden sonra hayatımda hep siyaset oldu. Sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Artık Türkiye'de sivil toplum örgütleri önemli. Gençlerin beşeri ilişkileri ve bencil olmamaları çok önemli. Etrafı ile barışık olmayan kişi ile çalışmak çok zor." diye konuştu.

"'Asker olmak ne demekmiş? Pilotluk nereden çıktı? diyen bir babanın kızıyım"

THY kaptan pilotu Serpil Köstepen ise her kadın gibi kendisinin de evde görevleri olduğunu dile getirdi.

İş hayatında çok zor bir görevi yerine getirdiğini aktaran Köspeten şunları kaydetti:

"Bulunduğum görevde kadın veya erkek olmak çok önemli değil. Bulunduğunuz görevde eğer başarılıysanız görevinize devam ediyorsunuz. Eğer başarılı değilseniz kimse gözünüzün yaşına bakmaz. Kimse size 'Kadın olduğunuz için yapamazsınız, erkek olduğunuz için daha şanslısınız.' diyemez. Kadın-erkek ayırmayalım. Bu meslek geleceğimizin mesleği. Herkesin istediği mesleği yapmak hayali. Unutulmaması gereken günün şartlarında maddi ve manevi bizi tatmin edecek meslek daim olacaktır."

Köstepen, pilot olmaya karar verdiğinde Harp Okuluna kız öğrenci alınmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ciddi askeri eğitimler ve zor uçuş eğitimlerinden geçtik. Bir insan, kadın ya da erkek bir şeyi çok isterse başarır. Biz 1993 yılında aşılması gereken her şeyi aştık. Türkiye'nin havacılık sektörüne kadının yerini 1993 yılında gayet temiz harflerle yazdırdık. Ben de kapıdan çıkarken Trabzonlu İsmail'in, 'Bu kapıdan çıkarsan bir daha geri dönme. Asker olmak ne demekmiş? Pilotluk nereden çıktı?' diyen bir babanın kızıyım. Bir yıl sonra da 'yavrum, evladım' diyerek bağırlarına basılan biriyim. Zor olduğunu biliyordum. Karşınıza ne engel çıkarsa çıksın çalışarak bunu başaracağınızı biliyorum."

Panelde İletişim ve Strateji Planlama Uzmanı Yeşim Gürsoy ve Saitabat Köyü Kadınları Derneği Başkanı Sermin Çakalıoğlu da yaşam hikayelerini anlattı.

Panele Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve diğer davetliler ile öğrenciler katıldı.