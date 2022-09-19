Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi - Son Dakika
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Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi

19.09.2022 14:48

Rize'de Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Rize'de Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.

Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.

Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

Kovid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

Ailede şu an hastalık nedeniyle herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden genç, şunları kaydetti:

"Bizim ailemizde ölen öldü. Geride kalanlara Rabbim uzun ömür versin. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize 'sizin genetiğinizde bir hastalık' var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailede 9 ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin."

Genç, koronavirüs sürecinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk." dedi.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Genetik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi - Son Dakika

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