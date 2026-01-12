Rize'de 'Rize'nin Renkleri' Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Kültür Sanat

Rize'de 'Rize'nin Renkleri' Fotoğraf Sergisi

Rize\'de \'Rize\'nin Renkleri\' Fotoğraf Sergisi
12.01.2026 14:19
Aytekin Kalender'in düzenlediği sergi, yoğun ilgi gördü; Vali Baydaş gazeteciliği anlattı.

RİZE'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, gazeteci Aytekin Kalender tarafından düzenlenen 'Rize'nin Renkleri' fotoğraf sergisi açıldı. Sağanağa rağmen yoğun ilgi gören serginin açılışında konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, "Gazetecilik anı yakalamaktır. O anı ön plana çıkarmaktır" dedi.

Kentte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede görev yapan basın mensupları, Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programın ardından gazeteci Aytekin Kalender'in Çarşı AVM'de organize ettiği, 6'ncı geleneksel fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. 'Rize'nin Renkleri' temasını taşıyan sergi, kentteki sağanağa rağmen yoğun ilgi gördü. Açılışa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

'GAZETECİLİK ANI YAKALAMAKTIR'

Sergide konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 10 Ocak'ın hem Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü olduğunu hatırlatarak, "İki günü birlikte kutluyoruz. Aytekin Bey, bu şehirde uzun yıllar basın camiasına hizmet etmiş bir arkadaşımız ama aynı zamanda iyi bir fotoğrafçı. Her 10 Ocak'ta açtığı sergi ile bazı anları dikkatimize sunuyor. Esasen gazetecilik anı yakalamaktır, o anı ön plana çıkarmaktır. Bütün basın mensuplarımızın gününü tebrik ediyorum. Bu katılımı aynı zamanda bir dayanışma günü olarak addediyoruz" dedi.

'ANKETLE SEÇİLEN 28 SERGİLENİYOR'

Serginin sahibi gazeteci Aytekin Kalender ise bu yıl 6'ncısını düzenledikleri sergide 28 fotoğrafın yer aldığını belirterek, "Rize'nin renkleri fotoğraflara sığmayacak kadar çok. Yaylalarda, dağlarda, Kaçkarlar'da ve günlük rutin haber çalışmalarında çektiğimiz 150 fotoğraf arasından bir anket yaparak eleme yaptık. En çok oy alan 28 kareyi burada sergiledik. Rize'nin bir rengi de yağmur; hava biraz yağmurlu olsa da katılım yoğun oldu. Rize'nin tanıtımına ve kültürüne katkı sağlamak için gelecek senelerde de bu tür sergileri sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de 'Rize'nin Renkleri' Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

