Son Dakika Haberleri: Rockçı Başhekim Tayfun Hancılar'dan Barış Manço Şarkısı

Rockçı Başhekim Tayfun Hancılar'dan Barış Manço Şarkısı

4 saat önce

Türkiye'nin en sıradışı başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, Barış Manço'nun çok sevilen şarkılarından 'Can Bedenden Çıkmayınca' şarkısını alarak yeniden düzenledi.

Rockçı Başhekim Tayfun Hancılar'dan Barış Manço Şarkısı, System.String[]
Türkiye'nin en sıradışı başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, Barış Manço'nun çok sevilen şarkılarından 'Can Bedenden Çıkmayınca' şarkısını alarak yeniden düzenledi.

Türkiye'nin sıradışı başhekimi Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Tayfun Hancılar, gündüz doktor, gece de rockstar olarak herkesin gönlünde taht kurdu. Yaklaşık 30 yıldır onkolog olarak doktorluk yapan Hancılar üniversite yıllarından bu yana profesyonel olarak müzikle uğraşırken kemoterapi gören kanser hastalarını müzikle tedavi etmesi ve kendi bestelerini dinletiyor da onu farklı kılıyor.

4 yıl kadar Alem FM'de radyo programcılığı yapan ve yaklaşık iki ay önce Seyhan müziğe transfer olan Tayfun Hancılar, Barış Manço'nun çok sevilen şarkılarından 'Can Bedenden Çıkmayınca' şarkısını alarak yeniden düzenledi. Daha önce sözleri ve müziği kendisine ait 'Engel olamam' isimli teklisiyle müzikseverlerle buluşan doktor, uzun süredir okumayı istediği Barış Manço şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

Barış Manço'nun hatırasına can verdi

Unutulmaz şarkılar arasında yer alan 'Can bedenden çıkmayınca' eserine farklı bir yorum katan başhekim, "En çok istediğim şeylerden biri de Cem Karaca ya da Barış Manço şarkılarından birini alıp seslendirmekti ve nihayet bu isteğim gerçek oldu. Barış Manço hatırası için muhteşem bir klip çektik süper bir ekiple çalıştık" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Barış Manço, Magazin
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