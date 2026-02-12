Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan\'ı gözyaşlarıyla uğurladı
12.02.2026 15:54
Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Aniden evinde fenalaşıp hayatını kaybeden 45 yaşındaki Arslan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan birçok oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Poyraz Karayel dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan'ı, rol arkadaşları gözyaşları içinde uğurladı. 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Törene katılan rol arkadaşlarından Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar ve Cem Cücenoğlu duygusal anlar yaşadı.

Musa Uzunlar, "Keşkeler kalıyor geriye, keşke daha fazla zaman geçirebilseydik" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Emel Çölgeçen ise gözyaşları içinde, "O kadar üzgünüm ki… Çok erken. Canım benim, tarif edemeyeceğim kadar üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Cem Cücenoğlu, 'Kardeşim gitti, çok erken gitti. Bu dünya bir beyefendiyi kaybetti. Dünya meleği bir insandı.' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Deniz Çakır,Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine katıldı.

Oyuncu Birce Akalay, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

GENÇ OYUNCUNUN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, Salı gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Yorumlar (7)

  • erbilek06 erbilek06:
    Farkında mısınız CB nin haberlerine yorum yapılamıyor kapalı çünkü 15 15 Yanıtla
    ALİÇO null ALİÇO null:
    yorum yapıp napacan ki 12 8
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    sen kimsin ki yorum yapacan 9 8
    Mustafa Fazıl Korkmaz Mustafa Fazıl Korkmaz:
    aliço, osmann siz kım siniz ki yargılayacaksınız 2 0
  • 7912145 7912145:
    bir hafta sonra unutulur. ölen öldüğüyle kalıyor. Allah rahmet eylesin 10 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Sorsan hepisi müslüman 1 0 Yanıtla
  • Ramanzan BOSTANCI Ramanzan BOSTANCI:
    Cumhura yorum kapalı yorum yapma işini yap. işine gelmiyorsa sandıkta hür iradenle bak hür diyorum karşı oyunu at. yorum burda işe yaramaz. . hatıra göre, ricaya göre, oy atma atarsan sonuç ortada. kitap okuyun araştırın sorun soruşturun ama cahil kalmayın. 0 0 Yanıtla
18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
