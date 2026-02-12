Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan\'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Poyraz Karayel dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan'ı, rol arkadaşları gözyaşları içinde uğurladı. 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Törene katılan rol arkadaşlarından Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar ve Cem Cücenoğlu duygusal anlar yaşadı.

Musa Uzunlar, "Keşkeler kalıyor geriye, keşke daha fazla zaman geçirebilseydik" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Emel Çölgeçen ise gözyaşları içinde, "O kadar üzgünüm ki… Çok erken. Canım benim, tarif edemeyeceğim kadar üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Cem Cücenoğlu, 'Kardeşim gitti, çok erken gitti. Bu dünya bir beyefendiyi kaybetti. Dünya meleği bir insandı.' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Deniz Çakır,Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine katıldı.

Oyuncu Birce Akalay, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

GENÇ OYUNCUNUN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanbolat Görkem Arslan, Salı gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.