Roma, Galatasaray\'ın yıldızı Gabriel Sara\'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Avrupa'nın üç önemli kulübünün transfer listesine girdi.

GALATASARAY'IN YILDIZINA 3 DEV TALİP

Trendyol Süper Lig'de sezona başarılı bir başlangıç yapan ve 25 puanla liderlik koltuğuna yerleşen Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni transfer seçeneklerini değerlendirirken mevcut futbolculara yönelik ilgi de dikkat çekiyor. Son olarak orta sahadaki performansıyla öne çıkan Gabriel Sara hakkında İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A'nın önemli kulüplerinden Roma, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibinin Sara'yı transfer hedefleri arasına aldığı belirtildi.

İNGİLİZLER 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Gabriel Sara'ya yönelik ilginin yalnızca Roma ile sınırlı kalmadığı öne sürüldü. Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'ın da Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgilendiği ifade edildi. Transfer iddiasının en dikkat çekici ayrıntısı ise İngiliz kulüplerinin ayırdığı öne sürülen bütçe oldu. İtalyan basınına göre Newcastle United ve Everton, Gabriel Sara'nın transferi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Böylece Galatasaray'ın orta saha oyuncusu için Avrupa'dan önemli bir transfer yarışı yaşanabileceği ihtimali ortaya çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 13 resmi karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti. Böylece Sara, söz konusu maçlarda toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.