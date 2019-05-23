Son Dakika Haberleri: Romanya Kraliyet ailesinden Suriyelilere ziyaret

Romanya Kraliyet ailesinden Suriyelilere ziyaret

12 saat önce

Romanya Kraliyet ailesinden Prenses Maria ve Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin, Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.

Romanya Kraliyet ailesinden Suriyelilere ziyaret, System.String[]
Romanya Kraliyet ailesinden Prenses Maria ve Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin, Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.
Prenses Maria ve beraberindekilerin Nizip'teki Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kente gelişinde İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot karşıladı.
İdari binada verilen brifinge katılan prenses, slaytlar eşliğinde Suriyeli sığınmacıların kamptaki yaşamları ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Kamptaki eğitim alanlarını da gezen Prenses Maria, anaokulundaki öğrencilerin sınıflarını da ziyaret ederek, söyledikleri şarkıları dinledi.
Konteyner kentindeki sosyal tesisi gezen ve bilgisayar odasında oyun oynayan Suriyeli çocuklara eşlik eden Prenses Maria, çocuklarla ve ailelerle de sohbet etti.
Ziyarete, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin ve Büyükelçilik Müsteşarı Ionel Dumitru da katıldı.
Şanlıurfa ziyareti
Prenses Maria ve beraberindeki Büyükelçi Catalin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, daha sonra Şanlıurfa'da da incelemelerde bulundu.
Maria ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Haliliye Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde Suriyelilerle bir araya geldi.
Burada Suriyeliler hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, ardından Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi gibi kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:49 Kaynak: AA
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