Romanya Kraliyet ailesinden Suriyelilere ziyaret

Romanya
Kraliyet ailesinden Prenses
Maria ve Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Catalin, Gaziantep
'in Nizip
ilçesi ile Şanlıurfa
'da ziyaretlerde bulundu.
Prenses Maria ve beraberindekilerin Nizip'teki Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kente gelişinde İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ve İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Resul Çot karşıladı.
İdari binada verilen brifinge katılan prenses, slaytlar eşliğinde Suriyeli sığınmacıların kamptaki yaşamları ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Kamptaki eğitim alanlarını da gezen Prenses Maria, anaokulundaki öğrencilerin sınıflarını da ziyaret ederek, söyledikleri şarkıları dinledi.
Konteyner kentindeki sosyal tesisi gezen ve bilgisayar odasında oyun oynayan Suriyeli çocuklara eşlik eden Prenses Maria, çocuklarla ve ailelerle de sohbet etti.
Ziyarete, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin ve Büyükelçilik
Müsteşarı Ionel Dumitru da katıldı.
Şanlıurfa ziyareti
Prenses Maria ve beraberindeki Büyükelçi Catalin ve Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ
) Türkiye
Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, daha sonra Şanlıurfa'da da incelemelerde bulundu.
Maria ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Haliliye
Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde Suriyelilerle bir araya geldi.
Burada Suriyeliler hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, ardından Göbeklitepe
, Balıklıgöl
, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi gibi kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.