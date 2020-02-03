"Rotasız kafe" ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rotasız kafe' ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor - Son Dakika

"Rotasız kafe" ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor

6 saat önce

İstanbul'da 1990 model otobüsü dizayn ederek kafeye dönüştüren Baran Akyüz, depremin ardından geldiği Elazığ'da ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor.

İstanbul'da 1990 model otobüsü dizayn ederek kafeye dönüştüren Baran Akyüz, depremin ardından geldiği Elazığ'da ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesinde, yardım faaliyetlerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da katkı sunuyor.

Baran Akyüz de içini dizayn ederek "Rotasız kafe" adını verdiği 1990 model otobüsü ile, depremin ardından bulunduğu Aydın'dan yola çıktı.

Güzergahındaki illerden sosyal medyadan yaptığı duyuru ile yardım toplayarak, kilometrelerce yol katedip kente ulaşan Akyüz, yardımları depremzedelere ulaştırdı.

Otobüsünü çadırların yakınına park eden Akyüz, kendisine gönüllü olarak destek sunan arkadaşları Şerif Şengül, Güntülü Yalçın ve Ayça Aydın ile soğuk kış günlerinde depremzedelere çay, kahve, salep ve sıcak çikolata ikram ediyor.

Dizaynıyla çadırda kalan depremzedelerin ilgisini çeken otobüs, aynı zamanda çocukların da oyun alanı oldu.

"Yaralarına az da olsa merhem olmak istedik"

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 senedir gezgin bir yaşam sürdürdüğünü söyledi.

"Arabam hem evim hem de işim." diyen Akyüz, depremi Aydın'da bulunduğu sırada öğrendiğini, depremzedelere hizmet sunmak için hemen yola çıktığını söyledi.

Sıcak ikramlarla onların içini ısıtmak için deprem bölgesine geldiğini anlatan Akyüz, "Dünyaları versek de onların içindeki acıyı dindiremeyiz ama yaralarına az da olsa merhem olmak istedik." dedi.

Akyüz, uğradıkları illerde duyarlı insanlardan yardım topladıklarını ve kente ulaştırdıklarını dile getirerek, otobüsün depremzedelerin ilgisini çektiğini aktardı.

Sabah saatlerinden geceye kadar ikramlarda bulunduklarını anlatan Akyüz, "Burada hava çok soğuk. Sıcaklık gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Onların içini bir nebze de olsa ısıtmak güzel." diye konuştu.

Depremde evi hasar gören ve çadırda kalan depremzedelerden Ayten Sağlam (32), otobüste kahve içtiklerini, çocuklara da sıcak çikolata ikram edildiğini belirterek, bu hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Rotasız kafe ikramlarıyla depremzedelerin içini ısıtıyor

İstanbul, Deprem, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:55 Kaynak: AA
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