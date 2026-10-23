Royal Canin’e iki ödül: Satış liderliği ve dijital kriz iletişimi başarısı

Royal Canin, satış liderliği ve stratejik iletişim alanlarında kazandığı iki ödülle gündeme geldi. Royal Canin Avrasya Genel Müdürü Aslı Çelikkol, Sales Network tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards (LiSA) 2026 kapsamında “Leadership in Sales” ödülünü alırken Royal Canin Türkiye, sahte ürünlerle mücadele amacıyla hayata geçirilen Royal Canin UP Projesi kapsamında yürüttüğü iletişim çalışmalarıyla 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Dijital Kriz İletişimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

SATIŞ LİDERLİĞİNDE ÖDÜL

Satış profesyonellerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getiren LiSA 2026 kapsamında Çelikkol, farklı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri arasından halk oylaması ve jüri değerlendirmesiyle belirlenen 10 lider arasında yer aldı. Program, iş sonuçlarının yanı sıra liderlik vizyonları, ekiplerine verdikleri ilham ve iş dünyasına kattıkları değerle öne çıkan isimleri onurlandırıyor.

Royal Canin’in Türkiye’deki 10. yılını kutladığı dönemde aldığı ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Aslı Çelikkol, başarının yalnızca rakamlarla ölçülemeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Benim için başarı hiçbir zaman yalnızca rakamlarla ilgili olmadı. Her zaman insanlarla, kurduğumuz bağlarla ve birbirimize kattıklarımızla ilgiliydi. İnsanları anlamanın, güvene dayalı ilişkiler kurmanın ve ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğuna inanıyorum. Kariyerim boyunca birlikte çalıştığım insanlardan ilham almaya ve onlara ilham vermeye önem verdim. Bu ödülde, birlikte yol aldığım ve aynı amacı paylaştığım tüm ekip arkadaşlarımın emeği var. Royal Canin’in Türkiye’deki 10. yılını kutladığımız bu dönemde böyle bir takdirle buluşmak benim için ayrıca anlamlı. Halk oylamasına katılarak destek veren herkese, değerli jüri üyelerine ve birlikte başardığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

SAHTE ÜRÜNLERLE MÜCADELEDE DİJİTAL ÇÖZÜM

Royal Canin Türkiye’nin Altın Pusula Ödülü kazanan Royal Canin UP Projesi ise sahte ürünlerle mücadele, tüketicilerin doğru bilgiye erişimi ve marka güveninin korunması hedefleri doğrultusunda geliştirildi. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 24. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Dijital Kriz İletişimi” kategorisinde ödüllendirilen çalışma, olası itibar risklerini kriz oluşmadan yönetmeye yönelik proaktif ve şeffaf iletişim yaklaşımıyla öne çıktı.

Royal Canin Türkiye tarafından Temmuz 2025’te kullanıma sunulan sistem, kuru mama ambalajlarında yer alan güvenlik hologramlı QR kodlar aracılığıyla ürün orijinalliğinin doğrulanmasını sağlıyor. Türkiye’de kuru mama sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan uygulamada, benzersiz QR kodlar Royal Canin UP mobil uygulaması üzerinden okutulabiliyor. Böylece hayvan sahipleri, satın aldıkları ürünlerin orijinalliğine ilişkin bilgiye dijital ortamda ulaşabiliyor.

Uygulama, sahte ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasına katkıda bulunurken kedi ve köpeklerin güvenilir ve kaliteli mamalarla beslenmesini desteklemeyi amaçlıyor. Projenin iletişim stratejisi de ürün güvenilirliği konusunda farkındalık yaratmayı, tüketicileri bilgilendirmeyi ve güven ilişkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Royal Canin Türkiye Avrasya Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, projenin yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

“Royal Canin olarak, kedi ve köpeklerin sağlığını ve refahını koruma sorumluluğumuzun, onlara sunduğumuz beslenme çözümlerinin güvenilirliğini sağlamayı da kapsadığına inanıyoruz. Sahte ürünlerle mücadeleyi yalnızca ticari bir konu olarak değil, doğrudan hayvan sağlığı ve tüketici güveniyle ilişkili bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz hologramlı QR kod doğrulama sistemiyle, hayvan sahiplerine satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol edebilecekleri pratik ve güvenilir bir çözüm sunduk. Royal Canin UP Projesi ile amacımız, olası riskleri önceden belirleyerek tüketicilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini daha da güçlendirmekti. Konunun farkındalığını artırmak ve projemizin iletişimi için yaptığımız çalışmalar noktasında sergilediğimiz yaklaşımımızın, stratejimizin Altın Pusula Ödülü ile takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Hayvan sağlığını ve refahını odağımıza alarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Royal Canin’in kazandığı iki ödül, farklı alanlarda yürütülen çalışmaların öne çıkmasını sağladı. Leadership in Sales Awards, liderlik ve ekip çalışmasına odaklanırken Altın Pusula Ödülü, dijital teknolojiyi stratejik iletişimle bir araya getiren ve tüketici güvenini merkeze alan yaklaşımı ödüllendirdi.