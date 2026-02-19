Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler - Son Dakika
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
19.02.2026 11:02  Güncelleme: 11:05
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılan AK Parti gönüllüsü genç kadın, evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Tedavisi süren ve desteksiz yürüyemeyen kadın, kendisine gönderilen beddua mesajlarını da paylaşarak dikkat çeken bir video yayımladı.

AK Parti gönüllüsü olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı genç kadın, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

TOPUĞU PARÇALANDI, OMURGASI KIRILDI

Oturdukları evin penceresinden düşen kadın ağır yaralandı. Düşme sonucu topuğunun parçalandığı ve omurgasında kırık oluştuğu öğrenilen genç kadının tedavi süreci devam ediyor.

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"BEDDUA KİŞİNİN KENDİNE DÖNER"

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadın, hem kaza anını hem de sonrasında kendisine gönderilen beddua içerikli mesajları yayımladı. Videonun sonunda ise dikkat çeken bir not düştü: "Beddua kişinin kendine döner. Kimse için yapmayın bunu."

Son Dakika Yaşam Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler - Son Dakika

SON DAKİKA: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler - Son Dakika
