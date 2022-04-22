RTÜK Başkanı Şahin'den Fas Görsel-İşitsel Yüksek Kurulu'na ziyaret - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin'den Fas Görsel-İşitsel Yüksek Kurulu'na ziyaret

22.04.2022 19:43
RTÜK Başkanı Şahin'den Fas Görsel-İşitsel Yüksek Kurulu'na ziyaret

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fas temasları kapsamında Fas Görsel-İşitsel Yüksek Kurulu'na (HACA) ziyarette bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fas temasları kapsamında Fas Görsel-İşitsel Yüksek Kurulu'na (HACA) ziyarette bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin ile RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, başkent Rabat'taki HACA'ya düzenledikleri ziyarette HACA Başkanı Latife Ahrabaş ile bir araya geldi.

Şahin ile Ahrabaş, radyo ve televizyon alanındaki ikili ilişkileri ve iş birliği olanaklarını ele aldı.

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, "Biz RTÜK olarak özellikle son dönemde geliştirdiğimiz ve partner kuruluşumuz olan Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde programlar yapıyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile birlikte Fas'ın Kazablanka kentinde düzenleyecekleri programa işaret eden Şahin, "Programımızın amacı Türkçenin kullanılması ve sosyal medya, özellikle son dönemdeki dijital medyada okuryazarlık kavramını o ülkelerdeki bizim vatandaşlarımıza ve o ülkede Türkiye ve Türkçe severlere anlatmaktır. Aynı şekilde Fas'ta da bunu düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, HACA ziyaretine ilişkin ise, "Tabi öte yandan HACA ile de uzun yıllardan beridir birtakım programlar yapmak arzusundayız. Sayın Başkan Ahrabaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar, taleplerimize hızlı bir şekilde karşılık verdiler." diye konuştu.

HACA ile RTÜK'ün iş birliği olanaklarını ele aldıklarına dikkati çeken Şahin, "İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki tüm toplantılarda zaten birlikteyiz ama özellikle AB ülkeleriyle olan toplantılarımızda birlikte yapacağımız birtakım çalışmalarımızda kendilerini yanımızda istiyoruz, birlikte hareket edelim istiyoruz. İnşallah Sayın Başkan Ahrabaş'ı önümüzdeki dönemde İstanbul'da ağırlayacağız." dedi.

RTÜK ile YEE tarafından daha önce Avrupa'nın birçok ülkesinde düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" yarın Fas'ta düzenlenecek.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle RTÜK ile YEE ortaklığında daha önce Brüksel, Budapeşte, Bükreş ve Viyana olmak üzere dört farklı kentte yapılan çalıştayın beşinci adresi ise, Fas'ın en büyük kenti Kazablanka olacak.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Radyo, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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