RTÜK, Dizilere İdari Para Cezası Uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, izleme raporları görüşüldü. Yapılan incelemeler doğrultusunda kadına şiddet gerekçesiyle Hudutsuz Sevda'ya, gayri ahlaki diyaloglar nedeniyle de Sakla Beni dizisine idari para cezası uygulandı.

Dizilerdeki gayri ahlaki görüntülere ve şiddet sahneleri değerlendirilen görüşmelerde Hudutsuz Sevda isimli diziye ilişkin hazırlanan izleme raporunda, kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle yayıncı FOX hakkında idari para cezası müeyyidesi kararı alındı.

İzleyicilerden çokça şikayet alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tepkisini çeken ve RTÜK'e incelenmesi için müracaatta bulunduğu "Sakla Beni" dizisi de Üst Kurul gündemindeydi. Star ekranlarında yayınlanan yapımda çocuk karakterlerin arasında geçen diyalogların gayri ahlaki olarak izleyicilere aktarılması yasa ihlali olarak değerlendirildi. RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.Kuşak programları için yaptırım kararları alındı

" Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" isimli gündüz kuşağı programında bir cinayetin ele alınması sırasında yayınlanmaması gereken görüntülerin ekrana yansıtılması ve olaya ilişkin yapılan perdesiz konuşmalar RTÜK'ün radarına takıldı. Yasa ihlali yapan SHOW TV'ye de üst sınırdan idari para cezası verildi.