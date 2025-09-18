RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Medya

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

Haberin Videosunu İzleyin
RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti\'nde geri adım
18.09.2025 11:18  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti\'nde geri adım
Haber Videosu

Kızılcık Şerbeti'nde 104. bölümde başlayan Doğa–Firaz yasak aşk hikâyesi, 105. bölümün fragmanına da yansıdı. Tepkilerin büyümesi ve RTÜK'ün incelemesi sonrası fragman yayından kaldırıldı. Yapımcı senaryoda geri adım atarak yeni fragmanı yayınladı, yasak aşk başlamadan bitirildi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da gündemden düşmüyor. Gold Film imzası taşıyan yapımın başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Reytinglerde zirveyi bırakmayan dizi, bu kez senaryodaki beklenmedik bir hamleyle tartışmaların merkezine oturdu.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

DOĞA VE FİRAZ AŞKI KRİZ YARATTI

104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz arasındaki yasak aşk hikâyesi öne çıkmıştı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa'nın gizli yakınlaşması, bölüm sonunda yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıkınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

TEPKİ YAĞDI

"Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?", "Dizinin dengesini bozdu, artık izlemem" gibi yorumlarla tepkilerini dile getiren izleyiciler, senaryoya yoğun eleştiriler yöneltti. Kimi izleyiciler ise hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Tartışmalı sahneler sonrası RTÜK dizi hakkında inceleme başlattı. 105. bölüm fragmanları yayınlandıktan kısa süre sonra tüm platformlardan kaldırıldı. Yapımcı tarafı ise Doğa ve Firaz arasındaki sahnelerde değişiklik yapılacağını açıkladı.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

YENİ FRAGMAN YAYINDA

Merakla beklenen revize edilmiş fragman sonunda yayınlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Doğa ile Firaz'ın aşk hikâyesi başlamadan bitirilmiş oldu. Böylece tartışmalı ilişkinin senaryodan çıkarıldığı kesinleşti. Sosyal medyada yeni fragmana dair yorumlar gelirken, birçok izleyici yapımın "izleyici tepkisini dikkate alarak geri adım attığını" vurguladı.

.

İnceleme, Fragman, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Medya RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı
Kraliyet törenine damgasını vurdu First Lady’yi tanıyabilene aşk olsun Kraliyet törenine damgasını vurdu! First Lady'yi tanıyabilene aşk olsun
Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

20:50
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:42
Jose Mourinho, Benfica’da İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
16:00
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 21:47:36. #7.13#
SON DAKİKA: RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.