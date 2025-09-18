Runkara Yarı Maratonu: Ankara'nın Spor Markası - Son Dakika
Runkara Yarı Maratonu: Ankara'nın Spor Markası

18.09.2025 10:53
Ankara'da düzenlenecek Runkara Yarı Maratonu, şehrin sosyal ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, spor alanında gerçekleştirilen yarışma, etkinlik ve organizasyonların, kentteki sosyal hareketliliği ve canlılığı artırarak, ticarete, turizme ve ekonomiye olumlu yansıdığını belirtti. Runkara Yarı Maratonu'nun Ankara'nın değerli bir markası haline geldiğini kaydeden Yılmaz, "Bu organizasyonla, sporun evrensel dilini kullanarak, ülkemizi ve Başkent'imizi küresel vitrine taşıyoruz" dedi.

Ankara Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, Ankara Ticaret Odası'nın da destekleriyle bu yıl 5 Ekim'de üçüncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Runkara Yarı Maratonu"nun tanıtım toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, spor organizasyonlarının ticaret ve ekonomiye katkısına dikkati çekerek, Runkara Yarı Maratonu'nun Ankara'nın değerli bir markası haline geldiğini kaydetti. Yılmaz, "Spor, hem bireylerin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyen, hem de sosyal gelişime katkı sağlayan bir faaliyet. Spor, toplumların kültürel ve refah düzeylerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Spor alanında düzenlenen organizasyonlar, yarışmalar, etkinlikler ise kentteki sosyal hareketliliğin ve canlılığın artmasını sağlayarak, ticarete, turizme, ekonomiye olumlu yansıyor. Bu organizasyonla, sporun evrensel dilini kullanarak, ülkemizi ve başkentimizi küresel vitrine taşıyoruz" diye konuştu.

"Ankara, sporun kalbinin attığı şehirdir"

Ankara'nın gerek fiziki şartları gerekse hizmet sektörü kapasitesiyle uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyeli taşıdığını belirten Yılmaz, Türkiye'deki 26 bini aşkın spor kulübünün bin 738'inin Ankara'da bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "Ankara, sporun kalbinin attığı şehirdir. Bu büyük gücü harekete geçirerek,şehrimizi uluslararası spor organizasyonlarının ve spor turizminin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Cumhuriyet ile birlikte yaşadığı gelişimi ve dönüşümü koşu ile tanımlayan Yılmaz, "Koşmak özgürlüğe atılımdır, bağımsızlığın nefesidir, ilerlemenin ta kendisidir. 13 Ekim'de Başkent oluşunun 102. yılını kutlayacak Ankara'da düzenlenecek bu maraton, milletimizin cesaretini, kararlılığını ve azmini yeniden hatırlatacak" dedi.

Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Runkara Yarış Direktörü Can Korkmazoğlu ve 78 Event & Ajans Genel Müdürü Ömer Kafkas da toplantıda birer konuşma yaparak, Uluslararası Runkara Yarı Maratonu'na ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kılıç, 16 No'lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Meclis Üyesi Emre Yaralı, 42 No'lu Enerji Sektörü Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cem Kuyumcu, 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kirami Yıldırım, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı da yer aldı.

Kaynak: ANKA

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ankara, Kültür, Spor, Son Dakika

