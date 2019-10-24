Son Dakika Haberleri: Rus askeri polisinin devriyesi, kamışlı'da görüntülendi
Son Dakika Güncel Rus askeri polisinin devriyesi, kamışlı'da görüntülendi

Rus askeri polisinin devriyesi, kamışlı'da görüntülendi

1 saat önce

Rus askeri polisinin devriyesi, Kamışlı'da görüntülendiSuriye, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor.

Rus askeri polisinin devriyesi, Kamışlı'da görüntülendi

Suriye, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor.

Kamışlı'da Türkiye sınırına yakın bölgede devriye gezen Rus askeri polis araçları, bir Suriyeli sivil tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

Rus askeri polisinin devriyesi, kamışlı'da görüntülendi

Soçi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
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