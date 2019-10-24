Rus askeri polisinin devriyesi, kamışlı'da görüntülendi
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Rus askeri polisinin devriyesi, Kamışlı'da görüntülendiSuriye, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
Rus askeri polisinin devriyesi, Kamışlı'da görüntülendi
Suriye, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor.
Kamışlı'da Türkiye sınırına yakın bölgede devriye gezen Rus askeri polis araçları, bir Suriyeli sivil tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.
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