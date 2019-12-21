Rus basını Çanakkale turizmini inceliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus basını Çanakkale turizmini inceliyor - Son Dakika

Rus basını Çanakkale turizmini inceliyor

6 saat önce

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ve Global Branding firması, charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için teşebbüste bulunuyor.

Rus basını Çanakkale turizmini inceliyor, System.String[]

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ve Global Branding firması, charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için teşebbüste bulunuyor. Bölgenin turizm zenginliği NTK Intourist'e aktarıldı ve Rusların ilgisi bölgeye çekildi.


NTK Intourist firması, İstanbul Partneri İstantour ve Global Branding firmalarıyla ocak ayı içerisinde tur programlarının tanıtımı için Rusya'nın önde gelen 45 seyahat acentesini Çanakkale ve Balıkesir'e getirecek. ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu bunun bölge turizmi adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "ÇARO girişimleri, NTK Intourist, Istantour ve Global Branding firmalarının iş birliği ile Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in içinde bulunduğu Marmara Tur Programları başlatıldı. Bu sayede Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde 7 bin 800 alt acentesi bulunan Rusya'nın en eski ve en büyük tur operatörü İstanbul'a getireceği Rus turistleri bölgemize taşıyacak. Intourist firması da Rusya'nın en önemli turizm haber kuruluşlarını Çanakkale ve Balıkesir'e getirmeye karar verdi. Bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir'de ağırlanacak basın mensuplarının içinde ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının, hem de turizm basınının önemli isimleri bulunuyor. 21 Aralık günü gerçekleştirilecek olan Çanakkale gezisinde Gelibolu Rus Anıtı ziyaret edilecek. Biga'da bulunan Kuzey Troas'ın parlayan yıldızı Troyalı Paris'in şehri Parion, Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ve kazı ekibi eşliğinde ziyaret edilecek ve müzik dinletileri olacak. Ayrıca Sevgililer şapelinde Parion efsanesi canlandırılacak. Program, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük eşliğinde Avrupa'da yılın müzesi finaline kalan Troya Müzesi ziyareti ile devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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