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Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

13.02.2022 00:57
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden saat 15.15'te boğaza girişi Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen denizaltı, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz'e doğru ilerleyen denizaltına boğazı geçişi sırasında 2 Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru yol almıştı. - ÇANAKKALE

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rostov, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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