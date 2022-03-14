Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı

14.03.2022 16:22
Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı

İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Rus asıllı İsrail vatandaşı Roman Abramovich'in uçağının dün Tel Aviv'e indiği bildirildi.

İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Rus asıllı İsrail vatandaşı Roman Abramovich'in uçağının dün Tel Aviv'e indiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus asıllı iş adamı Abramovich'in uçağının 13 Mart Pazar günü Tel Aviv 'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı ve bugün Moskova'ya hareket edeceği belirtildi.

Haberde, Abramovich'in uçakta bulunup bulunmadığının ise teyit edilmediği aktarıldı.

İsrail, oligarklardan tedirgin

Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarından kaçan Rus asıllı Yahudi iş adamlarının İsrail'e yönlenebileceği Tel Aviv yönetimini endişelendiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa turunda yaptığı açıklamasında, "İsrail'in, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacağını" vurgulamış, hükümetin farklı bakanlık ve kurumlarıyla bu konuda iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Abramovich yaptırımların hedefinde

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmaya karar veren Abramovich'in varlıklarının dondurulduğunu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığını, kendisine seyahat yasağı ile ulaşım yaptırımlarının uygulandığını duyurmuştu.

Bu adımın ardından, Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtilmişti.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" olarak isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abramovich de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus iş adamı Abramovich'in uçağının Tel Aviv'de olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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