Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz günlerde, Rus muhalif lider Alexei Navalny 'nin tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.

Tutuklanan ve ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.