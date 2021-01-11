Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar - Son Dakika

Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar

11.01.2021 10:30
Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar, System.String[]

Adana'da geçen ay "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı.

Adana'da geçen ay "rüşvet" suçundan tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Kadir Aydar ile tutuklananlar arasında yer alan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür işletmesine imara aykırı ceza yazılacaktı. İş yerine gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kadir Aydar'a 'Bunlar bizden. Görmeyin' dedi. Başkan Aydar da bize 'evrakları ayarlayacaklar, ceza yazmayın' diye talimat verdi. Biz de ceza yazmadık ancak o eksik evraklar hiçbir zaman tamamlanıp bize gelmedi" dediği öğrenildi.

İlçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunduğu ileri sürülen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir ile birlikte toplam 23 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen eski başkan Kadir Aydar imar müdürü Gül Derya Demir, belediye personeli Şevket Açan, müteahhit Murat İnanır ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Bu arada rüşvet iddialarıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Eski Başkan Kadir Aydar'ın kendi partisinden olanlardan rüşvet almadıkları da ifadelere yansıdı. Aydar'ın ilçede imara aykırı davranarak iş yerini büyüten kömür işletme firmasına Hatay Milletvekili ve aynı zamanda avukat olan Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı dosyaya girdi.

Tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, 'Bu bizim partiden. Bunları görmeyin' dedi. Kadir Aydar bana, 'Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi, ancak hiçbir zaman evrak gelmedi" dediği öğrenildi.

Ceyhan Belediye İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde yer alan suçlamalara yönelik Kadir Aydar, "Evet, vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey demedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz" diyerek kendisini savunduğu ileri sürüldü. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Ceyhan, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı "Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor         
10:58
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu         
09:59
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef         
09:55
Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü         
09:12
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor         
08:41
Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı         
08:01
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:04:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei