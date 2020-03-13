Rusya'da acil güvenlik toplantısı gündem İdlip ve korona virüsü - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya'da acil güvenlik toplantısı gündem İdlip ve korona virüsü - Son Dakika

Rusya'da acil güvenlik toplantısı gündem İdlip ve korona virüsü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil bir toplantı yaparak Türkiye ile varılan İdlib ateşkes anlaşması ve Korona virüsü ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Rusya'da acil güvenlik toplantısı gündem İdlip ve korona virüsü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil bir toplantı yaparak Türkiye ile varılan İdlib ateşkes anlaşması ve Korona virüsü ile ilgili gelişmeleri ele aldı.


Kremlin Sarayı'nda Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova'da yapılan görüşmede ateşkes kararının alınması ile ilgili süreci ele aldı. Toplantıda Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin hazır bulundu. Kremlin Sarayı'ndan yazılı bir açıklama yapılmazken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov toplantı ile ilgili bilgiler aktardı. Peskov, İdlib'te ateşkes süreci, Korona virüsü ve ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alındığını ifade ederek, "Toplantının katılımcılarından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önceki ziyareti sırasında İdlib konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasını konuştu. Toplantıda ayrıca uluslararası piyasalardaki önemli dalgalanmalarla ilgili durum ele alındı. Korona virüsü tehdidi ile ilgili dünyadaki gelişmeler de görüşüldü" dedi. - MOSKOVA

İdlib, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
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